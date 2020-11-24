بعد مطالبته بالإفراج عن معارضين معتقلين.. استقالة حليف تاريخي لإردوغان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 09:19 مساء
الرئيس التركي رجب إردوغان (أرشيفية: الإنترنت).

قدّم حليف تاريخي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقالته كمستشار، الثلاثاء، بعدما تعرّض لهجوم عنيف بسبب مطالبته بالإفراج عن معارضين معتقلين، في أعقاب إعلان إردوغان عن إصلاحات قضائية.

وبحسب «فرانس برس»، استقال بولنت أرينتش، نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس البرلمان البالغ 72 عاما، من منصبه في المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة، وهو هيئة مؤلفة من كبار المسؤولين السابقين مسؤولة عن تقديم توصيات إلى إردوغان.

وكتب أرينتش في بيان نشره على موقع «تويتر»: «قدّمت طلب استقالتي إلى الرئيس الذي اعتبرها مقبولة». ولم يذكر ما إذا كان سيترك أيضا حزب الرئيس، حزب العدالة والتنمية، الذي شارك في تأسيسه إلى جانب إردوغان في العام 2001.

انتقادات شديدة
وتنكر إردوغان لأرينتش الذي يُعتبر رفيق دربه، فيما وجّهت بعض وسائل الإعلام الحكومية انتقادات شديدة في الأيام الأخيرة لأرينتش، بسبب دعوته أثناء حلقة تلفزيونية إلى الإفراج عن المعارض الكردي صلاح الدين دمرتاش ورجل الأعمال عثمان كافالا.

ودمرتاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي والمرشح للانتخابات الرئاسية، معتقل منذ أربع سنوات بتهمة «الإرهاب». أما كافالا وهو شخصية بارزة من المجتمع المدني، فمتّهم بمحاولة الانقلاب ومسجون منذ العام 2017.

تركيا بحاجة إلى إصلاحات في القضاء والاقتصاد
وأطلق أرينتش هذا النداء بعد أن كثّف إردوغان وعوده منذ أسبوعين، بتنفيذ إصلاحات قضائية لتعزيز دولة القانون، في سياق صعوبات اقتصادية تضعف شعبيته. وقوبلت تصريحات الرئيس التركي بمزيج من الشكّ والأمل بمرونة أكبر، بعد سنوات عدة من القمع خصوصا منذ محاولة الانقلاب العام 2016 التي تلتها حملات تطهير واسعة النطاق.

وقال أرينتش الثلاثاء: «تركيا بحاجة إلى إصلاحات في القضاء والاقتصاد ومجالات أخرى، هذا واضح»، منددا بـ«الكراهية» و«الإهانات» التي يقول إنها تستهدفه. وأضاف: «هناك حاجة إلى تهدئة بلدنا وإيجاد حل لمخاوف مواطنينا». وسبق أن أثار أرينتش الاستياء العام 2015 عندما ندّد بحصر متزايد للصلاحيات بيد إردوغان. وقال حينها: «كنا نحن وأصبحنا أنا».

وتأتي استقالة أرينتش بعد أقل من ثلاثة أسابيع من استقالة وزير المال براءت البيرق، وهو صهر الرئيس الذي كان يتمتع بنفوذ كبير، عازيا ذلك إلى أسباب صحية.

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