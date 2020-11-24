لجنة حقوقية إثيوبية: مقتل ما لا يقل عن 600 مدني بـ«مذبحة» 9 نوفمبر في تيغراي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 06:03 مساء
أحد المسلحين في إقليم تيغراي الإثيوبي (أرشيفية: الإنترنت).

قتلت ميليشيا محلية من تيغراي بمساعدة الشرطة 600 شخص على الأقل «في مذبحة شنيعة» يوم 9 نوفمبر في بلدة ماي كادرا في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، وفق ما ذكرت لجنة حقوقية عامة الثلاثاء.

وفي تقرير أولي، اتهمت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ميليشيا من شباب تيغراي وقوات الأمن الموالية للسلطات المحلية بأنها المسؤولة عن «المذبحة» التي استهدفت عمالا زراعيين موسميين ليسوا من المنطقة، بحسب «فرانس برس».

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ولجنة حقوق الإنسان هيئة مستقلة إداريا، وإن كان رئيس الوزراء آبي أحمد، هو من عين مديرها دانيال بيكيلي.

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