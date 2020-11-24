شركة «أسترازينيكا» تعلن أن لقاحها المضاد لـ«كوفيد-19» أقل كلفة وأكثر سهولة للتخزين

جرعات من لقاح «كوفيد-19» وحقن مع شعار جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا للأدوية. 17 نوفمبر 2020. (فرانس برس)

أعلنت شركة الأدوية البريطانية «أسترازينيكا» في بيان نُشر الإثنين أن اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» الذي تطوره بالاشتراك مع جامعة «أكسفورد»، فعال بنسبة 70% للوقاية من المرض، مشيرة إلى أنه يستخدم تقنية تقليدية أكثر من اللقاحين المنافسين، ما يجعله أقل كلفة وأكثر سهولة للتخزين إذ أنه لا يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة منخفضة.

وقالت الشركة إن هذه نتائج موقتة لتجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في المملكة المتحدة والبرازيل، وهذا اللقاح أقل إقناعًا من لقاحي «فايزر- بايونتيك» و«مودرينا» اللذين تتجاوز فعاليتهما نسبة 90%.

وتعتبر الشركة في البيان أن لقاحها «فعال بشكل كبير» للوقاية من المرض خصوصًا أنه لم يصب أي مشارك في التجارب بأية أنواع حادة من المرض ولم يُنقل أحد إلى المستشفى.

وتتعلق النتائج الأولية بتجارب تشمل أكثر من عشرين ألف شخص بينهم 131 أُصيبوا بالمرض، وفي التفاصيل، ترتفع فعالية اللقاح لدى مجموعة أولى من الأشخاص تلقوا نصف جرعة ثم بعد شهر جرعة كاملة. وتتراجع الفعالية إلى 62% لدى مجموعة أخرى تلقت جرعتين يفصل بينهما شهر.

ولا تعطي مجموعة الأدوية مزيد التفاصيل لشرح هذا الفارق في الفعالية، في المجمل، تشمل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية واسعة النطاق على ستين ألف شخص في العالم، وأُجريت أيضًا في الولايات المتحدة واليابان وروسيا وجنوب إفريقيا وكينيا وأميركا اللاتينية.

وتشير الشركة البريطانية إلى أنها ستقدم بسرعة هذه النتائج إلى السلطات بهدف الحصول على موافقة أولية، ونقل البيان عن مدير عام «أسترزينيكا»، باسكال سوريو، قوله إن بفضل «سلسلة توريد بسيطة»، سيكون اللقاح «متاحًا ومتوفرًا في كافة أنحاء العالم».

وتقول المجموعة إنها تتقدم بسرعة في التصنيع المرتقب لثلاثة مليارات جرعة التي ستكون متوفرة في العام 2021.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لشبكة «سكاي نيوز» إنه «سعيد جدًّا» بهذا النبأ الذي يُعتبر «مشجعًا»، مضيفًا: من المهم أن تدرس الهيئة الناظمة المستقلة في بريطانيا، الوكالة الناظمة للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، المعطيات وتتحقق من أن اللقاح فعال وآمن»، مشيرًا إلى أن «هذا اللقاح الذي تم تطويره هنا في بريطانيا أسهل للتخزين من لقاح فايز لأنه لا يحتاج إلى الحفظ في حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر».