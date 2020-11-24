ولاية ميشيغن تصادق على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية

الرئيس المنتخب جو بايدن يلقي خطابا حول الاقتصاد الأميركي في لقاء مع الصحافة بويلمينغتون، ديلاوير في 16 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

صادقت ولاية ميشيغن رسمياً الإثنين على فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية المتأرجحة، في نكسة جديدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يحاول بشتّى السبل الطعن بهزيمته في الانتخابات على المستوى الوطني.

وخلال جلسة علنية صوّتت اللجنة المختصّة بإقرار نتيجة الانتخابات بفوز بايدن على ترامب وذلك بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت. وبحسب النتيجة الرسمية فقد تفوّق المرشح الجمهوري على منافسه الديموقراطي بحوالى 156 ألف صوت من أصل 5.5 مليون صوت، وفق «فرانس برس».

ومنذ الانتخابات التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، لا ينفكّ ترامب يردّد، من دون أن يقدّم أيّ دليل، أنّ الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، وهو يرفض الإقرار بهزيمته على المستوى الوطني أمام بايدن.