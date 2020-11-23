بايدن يسمي أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 08:07 مساء
أنتوني بلينكن. (الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الإثنين سلسلة تعيينات في حكومته المقبلة في مقدمها تسميته أنتوني بلينكن لتولي وزارة الخارجية اعتبارا من 20 يناير.

وسيكون جون كيري، وزير الخارجية الأسبق في عهد باراك اوباما، موفد الرئيس الأميركي الخاص لشؤون المناخ، ما يعكس الأهمية التي يوليها بايدن لهذا الملف، في موازاة تسميته للمرة الاولى الإسباني الأصل اليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي، وفق «فرانس برس».

وقال بايدن في بيان اعلن فيه هذه التعيينات «أحتاج الى فريق جاهز من اليوم الأول»، مضيفًا أن «هؤلاء الأفراد اختبروا الأزمات وامتحنتهم بقدر ما هم مبدعون وخلاقون».

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