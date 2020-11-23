«CNN»: بايدن يعتزم ترشيح الدبلوماسي أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية

الدبلوماسي الأميركي أنتوني بلينكن المرشح لمنصب وزير الخارجيّة. (CNN).

يعتزم الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن ترشيح الدبلوماسي أنتوني بلينكن «58 عامًا» لمنصب وزير الخارجيّة، وبلينكن هو أحد مستشاري بايدن الرئيسيّين في مجال السياسة الخارجيّة، وكان المسؤول الثاني في وزارة الخارجيّة الأميركيّة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، عندما كان بايدن يشغل في ذلك الوقت منصب نائب الرئيس.

وبحسب شبكة «CNN» الأميركية، يعتزم الرئيس المنتخب الإعلان عن ترشيح بلينكن لمنصب وزير الخارجيّة غدا الثلاثاء، وبلينكن من أشدّ المؤيّدين للتعدّدية، وسيخلف في هذا المنصب، في حال تعيينه، وزير الخارجيّة الحالي مايك بومبيو المؤيّد لـ«حملة الضغوط القصوى» على إيران ولسياسة لا هوادة فيها تجاه الصين.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن بايدن سيسمّي ليندا توماس غرينفيلد التي شغلت منصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون أفريقيا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، سفيرةً أميركية لدى الأمم المتحدة.

في هذا الوقت، يواصل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ومحاموه تقديم التماسات للقضاء للتنديد بعمليات تزوير انتخابية هائلة من دون تقديم حتى الآن أي أدلة ملموسة.

وأعلن فريق ترامب الأحد أنه لن يتعامل بعد الآن مع المحامية سيدني باول المثيرة للجدل بعد أن أكدت حصول عمليات تزوير هائلة خلال انتخابات الثالث من نوفمبر من دون تقديم أدلة لصحفيين في مؤتمر صحفي الخميس الماضي.

وقال المحامي الشخصي لترامب ورئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني في بيان: «سيدني باول تمارس القانون بشكل فردي، ليست عضوا في فريق ترامب القانوني» مضيفا أنها «ليست محامية شخصية للرئيس».

ويريد الجمهوريون الحصول على مراجعة كاملة للنتائج في مقاطعة واين، وهي الأكبر في ولاية ميشيغن، ومن المقرر أن تعقد لجنة المسؤولين الانتخابيين في ميشيغن التي تضمّ ديمقراطيين اثنين وجمهوريين اثنين، اجتماعا الإثنين للمصادقة على نتيجة هذه الولاية، وحسب معلومات صحفية، فإن أحد العضوين الجمهوريين في اللجنة يعتزم التصويت ضد المصادقة.