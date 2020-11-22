غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على مواقع لحماس في غزة

قصف إسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة في 23 فبراير 2020. ( أ ف ب).

شنّ سلاح الجوّ التابع للاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد، غارات جوّية على عدد من المواقع التابعة لحركة حماس في غزّة، ردا على صاروخ أُطلِق ليلا من القطاع باتّجاه «إسرائيل».

وقال جيش الاحتلال، إن صاروخا أطلق باتجاه «إسرائيل» من قطاع غزة مساء السبت، بعيد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة عسقلان، بحسب وكالة فرانس برس.

ولم يذكر بيان الجيش مزيدًا من التفاصيل، لكن أجهزة الطوارئ قالت إنها لم تبلغ عن إصابة أي شخص، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القذيفة سقطت في أرض خلاء.

من جهته، صرح مصدر أمني فلسطيني بأنّ «طائرات الاحتلال شنّت غارات جوّية عدّة، استهدفت خمسة مواقع ونقاط رصد تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة في قطاع غزة»، موضحا أنّ القصف أحدث أضرارا، من دون أن تُسجّل إصابات.

وذكر شهود عيان أنّ القصف استهدف «موقعا لكتائب (عز الدين) القسّام، الجناح العسكري لحماس، بمنطقة الشيخ عجلين في غرب مدينة غزة ونقطة رصد في منطقة الشجاعية (شرق)، وموقعا آخر جنوب المدينة، كما استهدف موقعين للقسّام في خان يونس ورفح جنوب القطاع ما أسفر عن أضرار متفاوتة».

وأضاف شهود أنّ المدفعية الإسرائيلية أيضا قصفت «نقاط رصد عدّة» لحماس في المناطق الشرقية لغزة قرب حدود القطاع مع «إسرائيل».

ومنذ حرب 2014 تسود تهدئة هشّة بين حماس و«إسرائيل» على حدود القطاع، خُرقت مرارا.