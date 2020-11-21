بلومبرغ: إصابة دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأميركي ترامب بـ«كورونا»

كيمبرلي غيلفويل ودونالد ترامب جونيور في الثالث من فبراير 2020 في ديموين في ولاية أيوا الأميركية. (أ ف ب)

قال متحدث باسم دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب، إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس «كورونا»، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق موقع «بلومبرغ».

ونقلت شبكة «سي أن أن» الأميركية عن المتحدث قوله: «جاءت نتيجة اختبار دون إيجابية في بداية الأسبوع وخضع للحجر الصحي في مقصورته منذ النتيجة». «لقد كان بدون أعراض تمامًا حتى الآن ويتبع جميع إرشادات «كوفيد-19» الموصى بها طبيًا».

وأصيب عشرات الأشخاص المرتبطين بالرئيس ترامب بالفيروس، من بينهم ترامب نفسه، بالإضافة إلى السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وابن ترامب الأصغر بارون، ورئيس موظفيه مارك ميدوز وعدد من كبار مساعديه الآخرين في حملته وفي البيت الأبيض.

كما أصيب عدد من مساعدي نائب الرئيس مايك بنس، بمن فيهم سكرتيره الصحفي ورئيس ديوانه.