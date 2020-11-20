بايدن يستنكر عدم مسؤولية ترامب ويستبعد الإغلاق الشامل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 نوفمبر 2020, 12:22 صباحا
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في مؤتمر بولاية ديلاوير، 10 نوفمبر 2020، (ا ف ب)

اتهم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ«انعدام المسؤولية» لسعيه للبقاء في السلطة، وقال إنّه لن يفرض إغلاقاً وطنياً شاملاً لكبح انتشار كوفيد-19 على الرّغم من ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس. 

وقال بايدن للصحافيين إن الأميركيين «يشهدون انعدام مسؤولية غير معقول، ورسائل ضارة غير معقولة تُبعث إلى بقية العالم حول طريقة عمل الديموقراطية»، وأضاف - من جهة أخرى - «لا توجد ظروف أرى أنها تتطلب إغلاقاً وطنياً شاملاً. أظنّ أنّ ذلك سيؤدّي إلى نتائج عكسية». حسب وكالة «فرانس برس».

من جهة أخرى، علن الرئيس الأميركي المنتخب أنه اختار وزير خزانة ستقبله كامل أطياف الحزب الديموقراطي وسيعلن عنه قريبا. وقال بايدن «اتخذنا القرار وسنعلمكم به قبيل أو بعيد عيد الشكر» الذي يحتفل به في 26 نوفمبر.
 

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