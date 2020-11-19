الاتحاد الأوروبي يمكن أن يرخص للقاحين ضد كورونا قبل نهاية العام

علم الاتحاد الأوروبي, (الإنترنت)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين مساء الخميس إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يرخص للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد من انتاج تحالف مختبري فايزر -بيونتك ومختبر موديرنا قبل نهاية الشهر المقبل.



وأضافت المسؤولة عقب قمة عبر الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي أن وكالة الأدوية الأوروبية يمكن أن تمنح «ترخيص تسويق مشروط اعتبارا من النصف الثاني ديسمبر في حال جرى كل شيء دون مشاكل».

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مدير عام مختبر بيونتك الألماني الذي يعمل إلى جانب الأميركي فايزر لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19 أنّه من «الممكن» حيازة ترخيص للقاح والبدء بتوزيعه قبل نهاية العام في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقال أوغور شاهين في حديث إلى «فرانس برس»: «ثمة فرصة أن نكون لا نزال قادرين هذا العام على حيازة ترخيص في الولايات المتحدة أو أوروبا أو في الاثنين معاً»، موضحاً أنّ طلب الترخيص سيودع الجمعة أمام الوكالة الأميركية للأدوية. وأضاف «من الممكن أن نتمكن من توزيع لقاحات في ديسمبر».

والأربعاء، أعلنت «فايزر» و«بايونتيك» أن لقاحهما المشترك فعال بنسبة 95% للوقاية من «كوفيد-19»، بالاستناد إلى النتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق. وكانت النتائج الجزئية لهذه التجربة، التي نُشرت الأسبوع الماضي، أظهرت فاعلية «تزيد على 90%».