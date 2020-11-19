مدير منظمة الصحة العالمية ينفي دعم أحد طرفي النزاع في إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 09:28 مساء
مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس. (الإنترنت)

 نفى مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، وهو إثيوبي يتحدر من تيغراي، الخميس، اتهامات الجيش الإثيوبي له بدعم متمردي الإقليم الذين يواجهون القوات الحكومية

وقال في بيان نشره في حسابه على موقع «تويتر، «بعض التقارير تقول إنني متحيز في ظل الوضع القائم. هذا ليس صحيحًا وأود القول إنني أقف في جانب واحد، السلام»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الخميس، اتهم الجيش الإثيوبي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، بالضغط لصالح إقليم «تيغراي» المتمرد، الذي ينتمي إليه، ومساعدة سلطاته في الحصول على الأسلحة.

اقرأ أيضًا: الجيش الإثيوبي يتهم مدير منظمة الصحة العالمية بدعم تمرد «تيغراي»

وقال قائد الجيش برهان جولا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن تيدروس «عمل لصالح (المتمردين) للحصول على الأسلحة»، حسب وكالة «فرانس برس». وأشار إلى أن تيدروس «لم يوفر جهدًا» لمساعدة جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي يقول رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إنه يستهدفه في حملته العسكرية على المنطقة.

وقال برهان في معرض حديثه عن تيدروس، الذي كان وزيرًا للصحة في عهد الحكومة السابقة، إنه جزء من «هذا الفريق (جبهة تحرير شعب تيغراي)»، مكملاً: «لا نتوقع منه أن يقف إلى جانب الشعب الإثيوبي ويدينهم (أعضاء الجبهة)».

وأسفرت العملية العسكرية للجيش الإثيوبي في الإقليم، التي دخلت أسبوعها الثالث، عن مقتل المئات ودفعت بالآلاف للفرار عبر الحدود إلى السودان، بينما يصر آبي على أنها ضرورية لإعادة القانون والنظام إلى البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«آبل» تدفع تعويضات لإنهاء ملاحقات بشأن تقليص متعمد لأداء أجهزتها
علوم وتكنولوجيا
«بي بي سي» تحقق في مقابلة أجرتها مع الأميرة ديانا العام 1995
دولى
نحو 60 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطالبون بتعليق عضوية من تناولتهم «المزاعم ...
ليبيا
رئيس مجلس النواب المصري يدعو عقيلة صالح و«من يرغب من النواب الليبيين» للاجتماع ...
ليبيا
الولايات المتحدة تسمح لطائرات «737 ماكس» من «بوينغ» بالطيران مجددا
دولى
ترامب يقيل مسؤولًا عن أمن الانتخابات الرئاسية
دولى
دوري الأمم: إسبانيا تسحق ألمانيا بنتيجة ثقيلة وتتأهل إلى نصف النهائي
رياضة عالمية
ليبيا في مذكراته.. أوباما «انزعج» من توريط دولتين له.. وبايدن وصف خوض الحرب ...
ليبيا
لماذا تخلف المرجيني عن الدامجة والمريمي في منتخب ليبيا؟
رياضة محلية
قرار من القنصلية في صفاقس للتسهيل على الليبيين المغادرين تونس
ليبيا
عشرات آلاف الشكاوى من انتهاكات جنسية تطال حركة كشفية أميركية
منوعات
ورطة لمنتخب ليبيا.. وتونس تحلق في الصدارة بعد ساعات
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة» تجيب.. كيف تعد ملفا للعلاج على نفقة الدولة؟