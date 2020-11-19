«بيونتك» يعلن موعدًا محتملا لتوزيع لقاح «كورونا»

لقاح بيونتيك وفايزر (الإنترنت)

أعلن مدير عام مختبر بيونتك الألماني الذي يعمل إلى جانب الأميركي فايزر لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، الخميس أنّه من «الممكن» حيازة ترخيص للقاح والبدء بتوزيعه قبل نهاية العام في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقال أوغور شاهين في حديث إلى «فرانس برس»: «ثمة فرصة أن نكون لا نزال قادرين هذا العام على حيازة ترخيص في الولايات المتحدة أو أوروبا أو في الاثنين معاً»، موضحاً أنّ طلب الترخيص سيودع الجمعة أمام الوكالة الأميركية للأدوية. وأضاف «من الممكن أن نتمكن من توزيع لقاحات في ديسمبر».

والأربعاء، أعلنت «فايزر» و«بايونتيك» أن لقاحهما المشترك فعال بنسبة 95% للوقاية من «كوفيد-19»، بالاستناد إلى النتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق. وكانت النتائج الجزئية لهذه التجربة، التي نُشرت الأسبوع الماضي، أظهرت فاعلية «تزيد على 90%».

وفي التفاصيل، أُصيب 162 من أفراد مجموعة تلقت لقاحًا وهميًّا بمرض «كوفيد-19»، في مقابل ثمانية فقط من أفراد المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي. وستطلب «فايزر» ترخيصًا لتسويق اللقاح «في غضون أيام قليلة»، من الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير.