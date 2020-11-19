وفيات «كورونا» في الولايات المتحدة تتخطى عتبة ربع مليون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 01:10 صباحا
مسعفون ينقلون مريضًا إلى سيارة إسعاف في نيويورك. (أرشيفية: رويترز)

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة الـ250 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات نشرتها مساء الأربعاء جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وفق «فرانس برس».

والولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة هي البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة مساء الأربعاء 250.029 حالة وفاة، في حين أنّ الدولة الثانية على هذا الصعيد هي البرازيل مع 166.699 حالة وفاة تليها الهند مع 130.993 حالة وفاة والمكسيك مع 99.026 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس مجلس النواب المصري يدعو عقيلة صالح و«من يرغب من النواب الليبيين» للاجتماع ...
ليبيا
الولايات المتحدة تسمح لطائرات «737 ماكس» من «بوينغ» بالطيران مجددا
دولى
ترامب يقيل مسؤولًا عن أمن الانتخابات الرئاسية
دولى
دوري الأمم: إسبانيا تسحق ألمانيا بنتيجة ثقيلة وتتأهل إلى نصف النهائي
رياضة عالمية
ليبيا في مذكراته.. أوباما «انزعج» من توريط دولتين له.. وبايدن وصف خوض الحرب ...
ليبيا
لماذا تخلف المرجيني عن الدامجة والمريمي في منتخب ليبيا؟
رياضة محلية
قرار من القنصلية في صفاقس للتسهيل على الليبيين المغادرين تونس
ليبيا
عشرات آلاف الشكاوى من انتهاكات جنسية تطال حركة كشفية أميركية
منوعات
ورطة لمنتخب ليبيا.. وتونس تحلق في الصدارة بعد ساعات
رياضة محلية
نجاة أسترالي في الحادية والتسعين من حادث قفز بالمظلة
منوعات
«نيويورك تايمز»: ترامب بحث مع مستشاريه ضرب موقع نووي إيراني
دولى
شخص ينتحل شخصية طالب ثانوية لأداء امتحاناته بغريان.. وقرار عاجل من «التعليم»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فايزر» ستطلب «قريبا جدا» الترخيص للقاحها المضاد لـ«كورونا»