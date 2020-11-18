الولايات المتحدة تسمح لطائرات «737 ماكس» من «بوينغ» بالطيران مجددا

طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» قرب مصنع بوينغ في رنتون في واشنطن (أ ف ب)

سمحت الولايات المتحدة، الأربعاء، لطائرات «737 ماكس» من صنع شركة «بوينغ» بالطيران مجددًا بعد منعها إثر حادثين تسببا بمقتل 346 شخصًا في غضون خمسة أشهر.

إلا أن هذه الطائرة التي كانت محرك مبيعات «بوينغ» قبل هذه المشكلة، لن تستأنف رحلاتها فورًا. فقد قررت هيئات الطيران المدني في دول أخرى إصدار ترخيصات خاصة بها أيضًا، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت هيئة الطيران المدني الأميركية الناظمة للملاحة الجوية في الولايات المتحدة في بيان، أن عليها الموافقة على التدريب الضروري للطيارين قبل أي رحلة لهذه الطائرات في الأجواء الأميركية. إلا أن شركة «أميركان إير لاينز» قررت تسيير رحلة نهاية ديسمبر.