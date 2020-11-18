غوتيريس: نحذر من أن يطال الجوع الحاد أكثر من 250 مليون شخص

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 03:09 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريس.(أرشيفية: الإنترنت)

حذر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس، من أن الأزمة الراهنة جائحة فيروس «كوفيد-19» يمكن أن تدفع «115 مليون شخص إضافي للوقوع في براثن الفقر المدقع، وقد يتضاعف تقريبا الجوع الحادّ ليطال أكثر من 250 مليون شخص».

وطالب أنطونيو غوتيريس في رسالة نشرت الثلاثاء قادة دول مجموعة العشرين الذين سيجتمعون في نهاية هذا الأسبوع، في قمة افتراضية تستضيفها السعودية، بإقرار إجراءات جريئة وطموحة لمواجهة جائحة فيروس «كوفيد-19» وتداعياتها، ولا سيّما على الدول الفقيرة.

وقال غوتيريس إن «مجموعة العشرين تعترف بأن هناك حاجة إلى مزيد من تخفيف الديون، الآن ينبغي على مجموعة العشرين أن تظهر قدرا أكبر من الطموح وأن تقر تدابير أكثر جرأة، لتمكين البلدان النامية من مواجهة الأزمة بفعالية والحؤول دول أن يتحوّل الركود العالمي إلى كساد عالمي».

وأضاف الأمين العام في رسالته أنه «في الوقت الذي نتصدى فيه لهذه الجائحة غير المسبوقة، يحتاج العالم أكثر من أي وقت مضى إلى قيادة غير مسبوقة تكون موحدة في سعيها للاستجابة للأزمة والتعافي بشكل أفضل».

وشدد غوتيريس على وجوب أن تمثل «الجائحة جرس إنذار لجميع القادة: الانقسام يعني تعريض الجميع للخطر، والوقاية تعني توفير أموال وإنقاذ أرواح».

ودعا غوتيريس إلى تمديد تعليق الديون حتى نهاية العام 2021، وتوسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل دولا متوسطة الدخل تعاني من جراء الجائحة، وتحتاج إلى إعفائها من سداد خدمة الدين خلال العام المقبل.

كما ناشد الأمين العام قادة مجموعة العشرين «سد فجوة التمويل البالغة 28 مليار دولار، اللازمة لتسريع الوصول إلى الأدوات اللازمة لمكافحة كوفيد-19».

وذكّر المسؤول الأممي بأنه في الوقت الذي باتت فيه اللقاحات التجريبية المضادة لفيروس «كورونا المستجد» على وشك نيل الموافقات النهائية لتسويقها «يجب علينا أيضا مقاومة أي شكل من أشكال قومية اللقاحات».

ودعا غوتيريس كذلك قادة مجموعة العشرين إلى زيادة «الاستثمارات في التنوع البيولوجي والعمل المناخي واستعادة النظم الإيكولوجية».

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