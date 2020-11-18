النتائج الكاملة للتجربة السريرية تظهر فعالية لقاح «فايزر - بايونتيك» بنسبة 95%

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 02:37 مساء
لقاح بيونتيك وفايزر (الإنترنت)

أعلنت شركتا «فايزر» و«بايونتيك» أن لقاحهما المشترك فعال بنسبة 95% للوقاية من «كوفيد-19»، بالاستناد إلى النتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق.

وكانت النتائج الجزئية لهذه التجربة، التي نُشرت الأسبوع الماضي، أظهرت فاعلية «تزيد على 90%».

وفي التفاصيل، أُصيب 162 من أفراد مجموعة تلقت لقاحًا وهميًّا بمرض «كوفيد-19»، في مقابل ثمانية فقط من أفراد المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي.

وستطلب «فايزر» ترخيصًا لتسويق اللقاح «في غضون أيام قليلة»، من الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير، بحسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يقيل مسؤولًا عن أمن الانتخابات الرئاسية
دولى
دوري الأمم: إسبانيا تسحق ألمانيا بنتيجة ثقيلة وتتأهل إلى نصف النهائي
رياضة عالمية
ليبيا في مذكراته.. أوباما «انزعج» من توريط دولتين له.. وبايدن وصف خوض الحرب ...
ليبيا
لماذا تخلف المرجيني عن الدامجة والمريمي في منتخب ليبيا؟
رياضة محلية
قرار من القنصلية في صفاقس للتسهيل على الليبيين المغادرين تونس
ليبيا
عشرات آلاف الشكاوى من انتهاكات جنسية تطال حركة كشفية أميركية
منوعات
ورطة لمنتخب ليبيا.. وتونس تحلق في الصدارة بعد ساعات
رياضة محلية
نجاة أسترالي في الحادية والتسعين من حادث قفز بالمظلة
منوعات
«نيويورك تايمز»: ترامب بحث مع مستشاريه ضرب موقع نووي إيراني
دولى
شخص ينتحل شخصية طالب ثانوية لأداء امتحاناته بغريان.. وقرار عاجل من «التعليم»
ليبيا
ملتقى الحوار الليبي بتونس: ما هي اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية؟
ليبيا
بايدن يتعهد بـ3 ملايين وظيفة بـ«رواتب محترمة» ويوجه رسالة للأثرياء
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فايزر» ستطلب «قريبا جدا» الترخيص للقاحها المضاد لـ«كورونا»