النتائج الكاملة للتجربة السريرية تظهر فعالية لقاح «فايزر - بايونتيك» بنسبة 95%

لقاح بيونتيك وفايزر (الإنترنت)

أعلنت شركتا «فايزر» و«بايونتيك» أن لقاحهما المشترك فعال بنسبة 95% للوقاية من «كوفيد-19»، بالاستناد إلى النتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق.

وكانت النتائج الجزئية لهذه التجربة، التي نُشرت الأسبوع الماضي، أظهرت فاعلية «تزيد على 90%».

وفي التفاصيل، أُصيب 162 من أفراد مجموعة تلقت لقاحًا وهميًّا بمرض «كوفيد-19»، في مقابل ثمانية فقط من أفراد المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي.

وستطلب «فايزر» ترخيصًا لتسويق اللقاح «في غضون أيام قليلة»، من الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير، بحسب وكالة «فرانس برس».