بينها حظر التجول.. إردوغان يعلن إجراءات جديدة لمواجهة «كورونا» في تركيا

إردوغان خلال حواره مع جريدة «بنينسيلا» القطرية، 8 أكتوبر 2020، (موقع الجريدة الإلكتروني)

كشف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة إجراءات وتدابير جديدة للحد من تفشي وباء فيروس «كورونا المستجد»، من ضمنها فرض حظر تجول نهاية الأسبوع في عموم تركيا، من الساعة الثامنة مساء إلى العاشرة من صباح اليوم التالي.

وقال إردوغان في خطاب وجهه إلى الشعب التركي، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إنه تقرر أن كل المنافسات الرياضية ستتواصل دون جماهير، في حين سيتم تعليق أنشطة الملاعب الشعبية، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأشار إلى أن ساعات عمل مراكز التسوق والمحال التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة ستكون بين 10 صباحا و8 مساء، ولفت إلى أن حظر التجول الجزئي المفروض على المسنين فوق 65 عاما، سيشمل الشباب دون الـ20، باستثناء العاملين منهم.

وأوضح الرئيس التركي أن دور السينما ستظل مغلقة حتى نهاية العام، فيما ستقدم المطاعم والمقاهي خدمة الطلبات الخارجية فقط.

وحتى الإثنين، سجلت تركيا 417 ألفا و594 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، منها 356 ألفا و375 حالة شفاء، و11 ألفا و601 وفاة، حسب وزارة الصحة.