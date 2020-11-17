زعيم الغالبية الجمهورية بـ«الشيوخ الأميركي» يحذر من «تسريع» وتيرة الانسحاب من أفغانستان والعراق

زعيم الغالبية الجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل. (الإنترنت)

وجه زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور ميتش ماكونيل، تحذيرا شديد اللهجة إلى حليفه الرئيس دونالد ترامب، من مغبة تسريع وتيرة انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان أو العراق، معتبرا أن من شأن مثل إجراء كهذا أن يهدي الحركات «الإٍسلامية المتطرفة نصرا دعائيا عظيما».

وقال ماكونيل في خطاب في مجلس الشيوخ إن «عواقب انسحاب أميركي سابق لأوانه قد تكون أسوأ حتى من انسحاب أوباما من العراق في 2011، والذي أدّى إلى صعود» تنظيم «داعش»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن مثل انسحاب كهذا سيمثّل «تخليًا» من جانب الولايات المتحدة عن حلفائها وسيفسح المجال أمام حركة طالبان لبسط نفوذها في أفغانستان، وسيتيح لتنظيمي «داعش» و«القاعدة» بإعادة تجميع صفوفهما في العراق.

وحذر ماكونيل من أن انسحابا عسكريا أميركيا متسرّعا «سيُسعد أولئك الذين يتمنون لنا الأذى»، وأضاف أن من شأن هذا الأمر أن «يعطي تنظيم القاعدة الضعيف والمشتت نصرا دعائيا عظيما».

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وقال الحليف الوثيق للرئيس المنتهية ولايته إن «مشهد تخلي الجنود الأميركيين عن منشآتهم ومعداتهم (...) سيبث في جميع أنحاء العالم على أنه رمز لإذلال وهزيمة أميركيين وانتصار للتطرف الإسلامي».

وسبق أن وعد ترامب بإنهاء «الحروب التي لا نهاية لها» وأكد عزمه على خفض عديد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 2500 جندي في مطلع 2021، بل إنه تحدث في إحدى المرات عن رغبته بعودة كل الجنود من هذا البلد بحلول عيد الميلاد في 25 ديسمبر.

سحب 200 جندي من أفغانستان و500 من العراق

وفقا لوسائل إعلام أميركية فقد تلقى البنتاغون تعليمات للتحضير لسحب ألفي جندي من أفغانستان و500 جندي من العراق، قبل أن يسلم ترامب السلطة إلى خلفه الديمقراطي جو بايدن في 20 يناير، في خطوة ستعني في حال حصولها أن الولايات المتحدة ستبقي على كتيبة عسكرية واحدة في كل من هذين البلدين قوامها نحو 2500 جندي.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الأميركية صحة هذه التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن ترامب قد يعلن بنفسه عن هذا القرار خلال الأسبوع الجاري.

وقبل أن يقيله ترامب الأسبوع الماضي، شدد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، على ضرورة بقاء 4500 جندي أميركي على الأقل في أفغانستان، إلى أن تبرهن حركة طالبان على أرض الواقع أنها خفضت من وتيرة العنف.

وتجري محادثات سلام بين طالبان والحكومة الأفغانية بموجب اتفاق تاريخي أبرمته واشنطن مع الحركة المتمردة، وينص على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول منتصف العام 2021.