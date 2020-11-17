هايكو ماس: نثق في التوصل إلى حل سريع لمشكلة تعطيل ميزانية الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 04:05 مساء
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الثلاثاء عن ثقته بالتوصل إلى حل سريع لمشكلة تعطيل ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش الاقتصادي الواسعة رغم الرفض المجري والبولندي.

وأوضح ماس الذي تتولى بلاده حتى نهاية السنة رئاسة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي: «في الساعات والأيام المقبلة سنجلس مع كل الأطراف المعنية للتوصل إلى حل».

وأضاف: «ألمانيا بصفتها رئيسة للاتحاد الأوروبي راهنا مسؤولة جزئيا عن إيجاد حل بعد رفض المجر وبولندا، ونحن مسؤولون أيضا في إطار دورنا كميسرين لهذه العملية»، مؤكدًا: «أنا على ثقة بأننا سنتوصل إلى حل، ولأن الكثير من الأموال على المحك والكثير من الدول في الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إليها، لا نحتاج إلى حل فحسب بل إلى حل سريع».

وعطلت بودابست ووارسو، الإثنين، ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش الواسعة التي أقرتها الدول الأعضاء بعد مخاض صعب في يوليو، ما أدى إلى أزمة داخل الاتحاد في خضم الموجة الثانية من جائحة «كوفيد-19»، ويعارض البلدان آلية تسمح بحرمان دول متهمة بانتهاك دولة القانون (استقلال القضاء واحترام الحقوق الأساسية) من أموال أوروبية.

وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، ميكايل روث، إن التعطيل المجري والبولندي يعاقب مواطني الاتحاد الأوروبي الذين قد يدفعون جراء ذلك «ثمنا باهظا جدا»، مضيفًا: «لا أعذار لتأخير جديد، أناشد الجميع تحمل مسؤولياتهم».

وكان قادة الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي اتفقوا في يوليو بعد أربعة أيام وأربع ليال من قمة ماراثونية على خطة إنعاش لمساعدة اقتصادات الدول الأعضاء السبع والعشرين على تخطي الأزمة الناجمة عن «كوفيد-19»، وتبلغ قيمة الخطة 750 مليار يورو، وهي مرتبطة بميزانية على عدة سنوات «2021-2027» تزيد قيمتها على ألف مليار يورو.

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