ستولتنبرغ: انسحاب متسرع لـ«ناتو» من أفعانستان سيكون ثمنه باهظا جدا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. (الإنترنت)

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، الثلاثاء، من أن انسحابًا متسرعًا للحلف من أفغانستان سيكون «ثمنه باهظًا جدًّا» مع خطر تحول هذا البلد «مجددًا إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين» وذلك بعد الإعلان الأميركي بهذا الشأن، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال ينس ستولتنبرغ: «أفغانستان تواجه خطر التحول مجددًا إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين الذين يخططون وينظمون هجمات في بلداننا، ويمكن أن يعلن تنظيم داعش مجددًا في أفغانستان خلافة الرعب التي خسرها في سورية والعراق»، وذلك ردًّا على رغبة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سحب جنود أميركيين منتشرين في أفغانستان.