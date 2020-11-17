ستولتنبرغ: انسحاب متسرع لـ«ناتو» من أفعانستان سيكون ثمنه باهظا جدا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 01:52 مساء
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. (الإنترنت)

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، الثلاثاء، من أن انسحابًا متسرعًا للحلف من أفغانستان سيكون «ثمنه باهظًا جدًّا» مع خطر تحول هذا البلد «مجددًا إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين» وذلك بعد الإعلان الأميركي بهذا الشأن، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال ينس ستولتنبرغ: «أفغانستان تواجه خطر التحول مجددًا إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين الذين يخططون وينظمون هجمات في بلداننا، ويمكن أن يعلن تنظيم داعش مجددًا في أفغانستان خلافة الرعب التي خسرها في سورية والعراق»، وذلك ردًّا على رغبة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سحب جنود أميركيين منتشرين في أفغانستان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتعهد بـ3 ملايين وظيفة بـ«رواتب محترمة» ويوجه رسالة للأثرياء
دولى
كيف علقت الصحافة الفرنسية على ملتقى تونس؟
ليبيا
انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في بني وليد
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا تحدد موعد انتخابات وفق أساس دستوري
كاريكاتير
قطر تمنح «إقامة دائمة» وفق هذه الشروط
عربى
مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» في أميركا خلال أقل من أسبوع
دولى
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
عربى
المنتخب الوطني يخسر أمام غينيا الاستوائية ويبتعد عن التأهل لـ«الكان»
رياضة محلية
«أوقاف الوفاق» توافق على تدشين 4 مساجد في الخمس والجفارة وطرابلس
ليبيا
سفن حربية مصرية تعبر «البسفور» التركي للمشاركة في مناورات مع روسيا (صور وفيديو)
دولى
اللواء عبد السلام الحاسي أمرا لقوات الصاعقة خلفا للفريق ونيس بوخمادة
ليبيا
ترامب يتراجع عن الاعتراف بفوز بايدن بعدما بدا متجهًا للإقرار بالهزيمة
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واجه أمراض الشتاء بهذه الأسلحة الغذائية