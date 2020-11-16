بايدن يتعهد بـ3 ملايين وظيفة بـ«رواتب محترمة» ويوجه رسالة للأثرياء

الرئيس المنتخب جو بايدن يلقي خطابا حول الاقتصاد الأميركي في لقاء مع الصحافة بويلمينغتون، ديلاوير في 16 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

اعلن الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن الاثنين عزمه على تأمين ثلاثة ملايين وظيفة بـ«رواتب محترمة» بفضل التكنولوجيات والسيارات الكهربائية والطاقات الصديقة للبيئة، داعيا أيضا إلى «الإسراع» في تقديم «دعم فوري» للاقتصاد على وقع القيود الجديدة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.



وقال في خطاب في مدينته ويلمينغتون بديلاوير «تقضي خطتنا بتأمين ملايين الوظائف برواتب محترمة في الصناعة وقطاع السيارات والسلع والتكنولوجيات التي سنحتاج اليها مستقبلا لضمان المنافسة مع بقية أنحاء العالم سنشتري سلعا أميركية، حسب وكالة «فرانس برس».



وشدد بايدن على ضرورة وضع خطة تحفيز جديدة لمساعدة الاقتصاد بعد تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19، معتبرا أن الأمور ستصبح «أكثر قسوة». وقال بايدن إن خطته الاقتصادية سترفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في لكل ساعة عمل.



من جهة أخرى، قال بايدن إنه ليس مناهضا للمؤسسات التجارية، إنما سيحرص على أن يسدد الأثرياء والشركات الكبرى «حصة منصفة» من الضرائب. وبعد لقائه ممثلين للعمال وأصحاب الشركات، قال بايدن إن هناك توافقا على ضرورة «الإسراع» في تقديم مزيد من الحوافز الاقتصادية.

