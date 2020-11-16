بوتين يوجه بإنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان

قطعة حربية روسية. (الإنترنت)

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعلميات بتوقيع اتفاق مع السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية.

وجاء في الوثيقة المنشورة على بوابة المعلومات القانونية، اليوم الإثنين: «قبول مقترح حكومة روسيا الاتحادية حول توقيع اتفاقية مع جمهورية السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية على أراضي جمهورية السودان»، بحسب وكالة «سبوتنيك».

وأشارت الوثيقة إلى توجيه وزارة الدفاع الروسية بتوقيع الاتفاقية نيابة عن روسيا الاتحادية. وبحسب مسودة الاتفاقية، لن يتجاوز الحد الأقصى لعدد الأفراد الروس في النقطة البحرية 300 شخص، وكذلك لن تتمكن أكثر من أربع سفن روسية من البقاء هناك في وقت واحد. ووفقًا للاتفاق، ستقدم روسيا للسودان مجانا أسلحة ومعدات عسكرية بهدف تنظيم الدفاع الجوي للمركز اللوجيستي المقترح.

وبحسب الوكالة الروسية، فمن المقرر أن يمتد الاتفاق لمدة 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيا لفترات 10 سنوات متتالية وأكد الطرفان أن المركز اللوجيستي الروسي في السودان يحمل طابعا دفاعيا ويتوافق مع أهداف الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.

ويتم توفير الأراضي (بما في ذلك المنطقة الساحلية ومنطقة المياه) والعقارات الخاصة بالكائن الذي يتم إنشاؤه إلى روسيا مجانا. وسيقوم الجانب الروسي ببناء المنشأة، ووضع المعدات اللازمة، وتنفيذ أعمال التحديث أو الإصلاح ، وصيانة القاعدة على نفقته الخاصة.