بوتين يوجه بإنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 09:57 مساء
قطعة حربية روسية. (الإنترنت)

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعلميات بتوقيع اتفاق مع السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية.

 وجاء في الوثيقة المنشورة على بوابة المعلومات القانونية، اليوم الإثنين: «قبول مقترح حكومة روسيا الاتحادية حول توقيع اتفاقية مع جمهورية السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية على أراضي جمهورية السودان»، بحسب وكالة «سبوتنيك».

وأشارت الوثيقة إلى توجيه وزارة الدفاع الروسية بتوقيع الاتفاقية نيابة عن روسيا الاتحادية. وبحسب مسودة الاتفاقية، لن يتجاوز الحد الأقصى لعدد الأفراد الروس في النقطة البحرية 300 شخص، وكذلك لن تتمكن أكثر من أربع سفن روسية من البقاء هناك في وقت واحد. ووفقًا للاتفاق، ستقدم روسيا للسودان مجانا أسلحة ومعدات عسكرية بهدف تنظيم الدفاع الجوي للمركز اللوجيستي المقترح.

وبحسب الوكالة  الروسية، فمن المقرر أن يمتد الاتفاق لمدة 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيا لفترات 10 سنوات متتالية وأكد الطرفان أن المركز اللوجيستي الروسي في السودان يحمل طابعا دفاعيا ويتوافق مع أهداف الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.

ويتم توفير الأراضي (بما في ذلك المنطقة الساحلية ومنطقة المياه) والعقارات الخاصة بالكائن الذي يتم إنشاؤه إلى روسيا مجانا. وسيقوم الجانب الروسي ببناء المنشأة، ووضع المعدات اللازمة، وتنفيذ أعمال التحديث أو الإصلاح ، وصيانة القاعدة على نفقته الخاصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - ليبيا تحدد موعد انتخابات وفق أساس دستوري
كاريكاتير
قطر تمنح «إقامة دائمة» وفق هذه الشروط
عربى
مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» في أميركا خلال أقل من أسبوع
دولى
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
عربى
المنتخب الوطني يخسر أمام غينيا الاستوائية ويبتعد عن التأهل لـ«الكان»
رياضة محلية
«أوقاف الوفاق» توافق على تدشين 4 مساجد في الخمس والجفارة وطرابلس
ليبيا
سفن حربية مصرية تعبر «البسفور» التركي للمشاركة في مناورات مع روسيا (صور وفيديو)
دولى
اللواء عبد السلام الحاسي أمرا لقوات الصاعقة خلفا للفريق ونيس بوخمادة
ليبيا
ترامب يتراجع عن الاعتراف بفوز بايدن بعدما بدا متجهًا للإقرار بالهزيمة
دولى
تحديات لوجستية تواجه لقاح «فايزر» ضد «كوفيد-19»
دولى
للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور ...
دولى
الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي ...
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«موديرنا» الأميركية تعلن إنتاج لقاح «كورونا» فعال بنسبة 94.5%