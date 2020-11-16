وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يتوجه إلى إسرائيل الأربعاء المقبل

أعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة في نتانيا. 14 سبتمبر 2020 (رويترز)

يتوجه وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى تل أبيب بعد غد الأربعاء في زيارة رسمية إلى إسرائيل، وتهدف الزيارة إلى إجراء مزيد المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم.

وتأتي الزيارة لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة، بحسب وكالة أنباء البحرين «بنا».

كانت البحرين والإمارات قد وقعتا اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر الماضي. وفي أكتوبر، زار وفد رفيع المستوى من مسؤولين إسرائيليين وأميركيين المنامة، حيث وقعت البحرين وإسرائيل بيانًا رسميًّا لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

كما وقعوا مذكرات تفاهم لتنظيم التعاون في مجالات تشمل السياسة والزراعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والتأشيرات.