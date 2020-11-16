«موديرنا» الأميركية تعلن إنتاج لقاح «كورونا» فعال بنسبة 94.5%

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 02:16 مساء
لقاح فيروس كورونا الخاص بشركة موديرنا، (أرشيفية: رويترز)

أعلنت شركة موديرنا الأميركية، اليوم الإثنين، إنتاج لقاح لفيروس «كورونا المستجد» فعال بنسبة 94.5%.

وقالت إن تجربتها في المرحلة الثالثة تفي بالمعايير الإحصائية، «مع فعالية لقاح بنسبة 94.5%»، وفقا لتحليل مبكر للبيانات، شمل 95 مشاركا لديهم حالات إصابة مؤكدة، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من إعلان شركة «فايزر» أن اللقاح ضد فيروس «كوفيد-19» الذي تعمل على تطويره «فعال بنسبة 90%».

لقاح «فايزر» ضد «كوفيد-19» يمنح العالم أملا جديدا

وتأمل شركات «موديرنا» و«أسترازينيكا» و«جونسون وجونسون» و«سانوفي» وغيرها في أن تكون لقاحاتها فعالة وآمنة لتوزيعها عالميا، وقدرت شركة النقل «دي اتش أل» أنها ستوزع 15 مليون صندوق تبريد خلال العامين المقبلين مع 15 ألف رحلة تقريبا في العالم.

توفير 1,3 مليار جرعة من لقاح «فايزر»
وتوقعت فايزر توفير 50 مليون جرعة من اللقاح في 2020 وصولا إلى 1,3 مليار جرعة في 2021. وقال رئيس شركة فايزر ومديرها العام ألبيرت بورلا في بيان «بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء (تفشي) أسوأ وباء منذ أكثر من قرن، نعتبر أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعالم في معركتنا ضد كوفيد-19». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» في أميركا خلال أقل من أسبوع
دولى
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
عربى
المنتخب الوطني يخسر أمام غينيا الاستوائية ويبتعد عن التأهل لـ«الكان»
رياضة محلية
«أوقاف الوفاق» توافق على تدشين 4 مساجد في الخمس والجفارة وطرابلس
ليبيا
سفن حربية مصرية تعبر «البسفور» التركي للمشاركة في مناورات مع روسيا (صور وفيديو)
دولى
اللواء عبد السلام الحاسي أمرا لقوات الصاعقة خلفا للفريق ونيس بوخمادة
ليبيا
ترامب يتراجع عن الاعتراف بفوز بايدن بعدما بدا متجهًا للإقرار بالهزيمة
دولى
للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور ...
دولى
الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي ...
دولى
الليبي أبولبابة يقود ماريبور السلوفيني للفوز في دورى طائرة أوروبا
رياضة محلية
وليامز تعلن رسميا موعد الانتخابات
ليبيا
ما خيارات العمل أمام دونالد ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى تعود الحياة إلى ما قبل «كورونا»؟ مبتكر لقاح «فايزر» يجيب