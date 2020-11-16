«موديرنا» الأميركية تعلن إنتاج لقاح «كورونا» فعال بنسبة 94.5%

لقاح فيروس كورونا الخاص بشركة موديرنا، (أرشيفية: رويترز)

أعلنت شركة موديرنا الأميركية، اليوم الإثنين، إنتاج لقاح لفيروس «كورونا المستجد» فعال بنسبة 94.5%.

وقالت إن تجربتها في المرحلة الثالثة تفي بالمعايير الإحصائية، «مع فعالية لقاح بنسبة 94.5%»، وفقا لتحليل مبكر للبيانات، شمل 95 مشاركا لديهم حالات إصابة مؤكدة، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من إعلان شركة «فايزر» أن اللقاح ضد فيروس «كوفيد-19» الذي تعمل على تطويره «فعال بنسبة 90%».

لقاح «فايزر» ضد «كوفيد-19» يمنح العالم أملا جديدا

وتأمل شركات «موديرنا» و«أسترازينيكا» و«جونسون وجونسون» و«سانوفي» وغيرها في أن تكون لقاحاتها فعالة وآمنة لتوزيعها عالميا، وقدرت شركة النقل «دي اتش أل» أنها ستوزع 15 مليون صندوق تبريد خلال العامين المقبلين مع 15 ألف رحلة تقريبا في العالم.

توفير 1,3 مليار جرعة من لقاح «فايزر»

وتوقعت فايزر توفير 50 مليون جرعة من اللقاح في 2020 وصولا إلى 1,3 مليار جرعة في 2021. وقال رئيس شركة فايزر ومديرها العام ألبيرت بورلا في بيان «بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء (تفشي) أسوأ وباء منذ أكثر من قرن، نعتبر أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعالم في معركتنا ضد كوفيد-19».