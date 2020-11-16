مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» في أميركا خلال أقل من أسبوع

مسعفون ينقلون مريضًا إلى سيارة إسعاف في نيويورك. (أرشيفية: رويترز)

أحصت الولايات المتحدة مليون إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في أقل من أسبوع، وتجاوزت عتبة الـ11 مليون إصابة بالفيروس، حسب جامعة جونز هوبكنز.

وكانت البلاد تخطت عتبة العشرة ملايين إصابة بالوباء في التاسع من نوفمبر الجاري، وفق وكالة «فرانس برس».

ويوم الإثنين، أي بعد ستّة أيّام فقط، أظهرت إحصاءات «جونز هوبكنز» تجاوز العدد الإجماليّ للإصابات في البلاد أكثر من 11 مليونا و25 ألفا، وسُجّل أيضًا نحو 246 ألفا و108 حالات وفاة في البلاد جرّاء الفيروس.

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرّرًا من الجائحة في العالم، ويبدو أنّ مسار الأمور آخذ في التدهور منذ بداية نوفمبر، ما أجبر السلطات على اتّخاذ إجراءات جديدة.

وسيُفرض في شيكاغو، ثالث مدن البلاد، إغلاق اعتبارًا من الإثنين، أمّا نيويورك التي تضرّرت بشدّة من الفيروس في الربيع، فتسعى إلى مواجهة موجة وبائيّة جديدة عبر فرض تدابير إضافيّة على الحانات والمطاعم، على أن تُبقي المدارس مفتوحة.