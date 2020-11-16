قيس سعيد يعلن عن مقترح قطري تونسي لعقد حوار إسلامي غربي

وزير الدفاع القطري خالد العطية، يستقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد في الدوحة, 14 نوفمبر 2020. (وكالة الانباء القطرية)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال زيارة له الأحد، إلى الدوحة أنه سيسعى مع قطر إلى تعزيز الحوار بين المسلمين والغرب، تجنّباً لـ«ردود فعل معادية للمسلمين في أعقاب الاعتداءات التي تتبناها جهات متطرفة».

وقال سعيد لوكالة الأنباء القطرية، «هناك مقترح مشترك بين قطر وتونس لعقد مؤتمر أو حوار إسلامي غربي، يهدف لتحقيق مزيد من الفهم وتجاوز العقبات التي تظهر إثر بعض العمليات الإرهابية التي تتبناها جهات متطرفة»، وفق وكالة فرانس برس.

ويبدو أن هذه المبادرة جاءت، بشكل جزئي على الأقل، ردًا على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر أن الإسلام «في أزمة» وهو ما أثار موجة غضب في الدول الإسلامية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن سعيّد قوله إنّ الحوار الإسلامي الغربي «الهدف منه أيضا تجنّب الخلط بين المسلمين وهؤلاء المتطرّفين الذين يدّعون أنّهم مسلمون، وبالتالي الحديث يتركّز هنا على ضرورة التفريق بين الإسلام ومقاصده الحقيقيّة، وبين الإرهاب الذي لا علاقة له على الإطلاق بالإسلام».

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن المؤتمر المقترح.

وقيس سعيد موجود على رأس وفد تونسي كبير في قطر، في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، ناقش خلالها الجانبان أيضًا ملف ليبيا، حسب وزارة الخارجية القطرية.