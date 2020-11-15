10 أيام إضافية أمام أرمينيا للانسحاب من منطقة مجاورة لقره باغ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 05:41 مساء
منزل يحترق قرب قرية مجاورة لكالباجار التي على القوات الأرمينية الانسحاب منها. (أ ف ب)

حصلت أرمينيا على عشرة أيام إضافية للانسحاب من منطقة كالباجار المجاورة لناغورنو قره باغ، الذي كان مقررًا أن تتسلمها أذربيجان، الأحد، بعد الانتصار الذي حققته في النزاع الدامي.

وأرجئ هذا الانسحاب الأول للقوات الأرمينية تنفيذًا لاتفاق إنهاء الأعمال القتالية الذي وقع بداية الأسبوع برعاية روسيا، إلى 25 نوفمبر، بناء على طلب يريفان التي يدعمها الرئيس فلاديمير بوتين، وفق «فرانس برس».

مهلة انسحاب القوات الأرمينية
وقال ممثل الرئاسة الأذربيجانية حكمت حاجييف إن «أذربيجان وافقت على أن تُرجَأ إلى 25 نوفمبر مهلة انسحاب القوات المسلحة الأرمينية ومستوطنين أرمن غير شرعيين من كالباجار»، معتبرا أن هذا القرار «إنساني».

وأضاف أن موعد الانسحاب من منطقتي اغدام في 20 نوفمبر الجاري ولاتشين في الأول من ديسمبر لم يتبدل. وتشكل هذه المناطق جزءا من الحزام الذي شكلته القوات الأرمينية إثر حرب التسعينات حول ناغورنو قره باغ، الإقليم الانفصالي في أذربيجان ذي الغالبية الأرمينية.

وعودة أذربيجان إلى هذه المنطقة دفعت سكان كالباجار إلى مغادرتها. وعمد كثر إلى إحراق منازلهم لئلا يسكنها أذربيجانيون. وقبل ذلك، نقلوا معهم كل ما يمكن حمله حتى الأبواب والنوافذ ومحولات الكهرباء في المحطات الكهرومائية.

سيطرة يريفان
وظلت الطريق التي تعبر المنطقة وتؤدي إلى أرمينيا تحت سيطرة يريفان، الأحد، لكن الحركة تراجعت فيها مقارنة بالأيام الفائتة حين فر السكان قبل عودة القوات الأذربيجانية. وبدت قرية شاريكتار التي أحرقت عشرات من منازلها بأيدي مالكيها مقفرة. وأمام المنازل التي التهمتها النيران، لم تبق سوى أغراض لا قيمة لها وأثاث تعذر نقله.

-  أذربيجان تعلن تحقيق تقدم في قره باغ وأرمينيا تتعهد بنضال تاريخي
-  تركيا ترفض المطالب «السطحية» بوقف إطلاق النار في ناغورنو قره باغ

ومع نهاية حرب التسعينات، كان المشهد معاكسا وتجلى في مغادرة جميع السكان الأذربيجانيين المنطقة. وعلى الأثر، شجعت يريفان عددا كبيرا من مواطنيها على الإقامة فيها. كذلك، ينص اتفاق إنهاء الأعمال القتالية على انتشار نحو ألفين من قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ، الذي خلت عاصمته ستيباناكرت من السكان خلال القتال الذي استمر ستة أسابيع. ودعت السلطات المحلية السكان إلى العودة وقدمت مساعدة لوجستية لتحقيق ذلك.

وفي انتظار الانتشار الكامل للقوات الروسية وإعادة فتح معبر لاتشين الذي يربط أرمينيا بالإقليم، فإن الطريق التي تعبر منطقة كالباجار هي الوحيدة المؤدية إلى قره باغ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور ...
دولى
الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي ...
دولى
الليبي أبولبابة يقود ماريبور السلوفيني للفوز في دورى طائرة أوروبا
رياضة محلية
وليامز تعلن رسميا موعد الانتخابات
ليبيا
ما خيارات العمل أمام دونالد ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟
دولى
مصدر بقطاع النفط لـ«رويترز»: تعافي الإنتاج الليبي بشكل أسرع من المتوقع
ليبيا
«العليا لمكافحة وباء كورونا» توافق على فرش المساجد بالسجاد مع دخول فصل الشتاء
ليبيا
ضبط مرتكبي جريمة قتل مواطن في بنغازي
ليبيا
الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي تخلي مقرات وحدات عسكرية داخل المدينة
ليبيا
جريدة «الوسط»: مولودان في انتظار مخاض ملتقى تونس
ليبيا
«برشلونة» يقاضي نيمار
رياضة عالمية
العدد 260 من جريدة «الوسط»: مخاض ولادة حكومة ليبية جديدة.. واغتيال «البرعصي»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق استعادة حاسة الشم بعد التعافي من «كورونا»