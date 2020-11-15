القوات الإسرائيلية تشن غارات على مواقع لـ«حماس» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 04:04 مساء
غارات سابقة على غزة. (الإنترنت)

قصف الجيش الإسرائيلي فجر الأحد مواقع لحركة حماس في غزة، ردا على إطلاق صاروخين من القطاع الفلسطيني باتجاه إسرائيل، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق في بيان أن صاروخين أطلِقا ليل السبت الأحد من غزة على جنوب إسرائيل. بعيد ذلك، قامت طائرات مقاتلة ومروحيات ودبابات بـ«قصف» مواقع لحماس، حسب ما قال الجيش في رسالة عبر تطبيق واتساب، وفق «فرانس برس».

ضربات ليلية
وجاء في الرسالة أن «الجيش الإسرائيلي يقوم حاليا بتقييم الوضع ويبقى على استعداد لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد عمليات إرهابية تستهدف المدنيين أو تنتهك السيادة الإسرائيلية».

وفي غزة، أفادت مصادر أمنية بحصول ضربات إسرائيلية عدة ليلاً في مناطق منها خان يونس ورفح وبيت حانون، دون الحديث عن وجود ضحايا. وتأتي عملية إطلاق الصواريخ التي لم تتبنها أي جهة حتى الآن، بعد أيام على ذكرى اغتيال أحد القادة العسكريين لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس.

وكان أبو العطا وزوجته قُتلا في 12 نوفمبر 2019 بغارة شنها الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الداخلي «شين بيت» على منزلهما. وردا على ذلك، تم إطلاق قرابة 200 صاروخ باتجاه إسرائيل.

استعراض عسكري
وفي مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية الأحد، حذر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو «المنظمات الإرهابية» في غزة. وأضاف: «لن نقبل أي هجوم إرهابي على إسرائيل والإسرائيليين، حتى أثناء أزمة كورونا، لا تجربوننا (...) إن ثمن استمرار العدوان سيكون باهظا وثقيلا للغاية». ونظمت حركة الجهاد الإسلامي الخميس استعراضا عسكريا وسط مدينة غزة إحياء لذكرى أبو العطا.

وقال مسؤول كبير في الحركة، خلال إحياء هذه الذكرى، إن «سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) هي من ستحدد مكان وزمان الرد على اغتيال أبو العطا». وأشارت مصادر مقربة من حماس إلى أنه من المتوقع وصول مسؤولين من الحركة إلى القاهرة الأحد. من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة إلى إنه في حالة تأهب على طول قطاع غزة.

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