ترامب عبر «تويتر»: بايدن فاز بسبب «التزوير» في الانتخابات

الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب. (الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي والمرشح الجمهوري الخاسر في الانتخابات الأميركية دونالد ترامب في تغريدة له على «تويتر» إن منافسه الديمقراطي بايدن قد فاز بالانتخابات الرئاسية بسبب «التزوير».

كما أشار ترامب، في تغريدتين جديدتين، الأحد، إلى شركة «دومينيون» المملوكة للقطاع الخاص والمسؤولة عن عمليات تصويت، باعتبارها سببا لما جرى، ووصفها بأنها «ذات سمعة سيئة وتستخدم معدات متواضعة».

كما جدد الرئيس الأميركي هجومه على «الإعلام الصامت والزائف» الذي أعلن فوز بايدن بفارق كبير، وأشار إلى «مواطن خلل» عدة استخدمت لسرقة الأصوات، مضيفا: «لقد نجحوا كثيرا (..) من دون أن يقبض عليهم». واختتم تغريدتيه قائلا إن «الانتخابات بالبريد مزحة مقرفة..!».

وأكد ترامب، مساء السبت، أن هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات، بينها ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا. وقال: «هناك أدلة مقنعة على تزوير واسع النطاق يخص نتائج التصويت وتثبت بشكل قاطع أن مراقبينا ومتابعينا الانتخابيين الجمهوريين لم يسمح لهم بحضور غرف فرز الأصوات».

وشدد الرئيس الأميركي على أن هذا «التزوير» حصل في «ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا وولايات أخرى»، مشيرا إلى أن هذا الأمر «غير دستوري». وبرفضه الاعتراف بالهزيمة والتشكيك في نزاهة الانتخابات، من دون أدلة واضحة حتى الآن، نجح ترامب في إلهاب مشاعر أنصاره، الذين تجمعوا بأعداد كبيرة في أماكن عدة من الولايات المتحدة.