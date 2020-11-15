ترامب عبر «تويتر»: بايدن فاز بسبب «التزوير» في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 03:30 مساء
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب. (الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي والمرشح الجمهوري الخاسر في الانتخابات الأميركية دونالد ترامب في تغريدة له على «تويتر» إن منافسه الديمقراطي بايدن قد فاز بالانتخابات الرئاسية بسبب «التزوير».

كما أشار ترامب، في تغريدتين جديدتين، الأحد، إلى شركة «دومينيون» المملوكة للقطاع الخاص والمسؤولة عن عمليات تصويت، باعتبارها سببا لما جرى، ووصفها بأنها «ذات سمعة سيئة وتستخدم معدات متواضعة».

كما جدد الرئيس الأميركي هجومه على «الإعلام الصامت والزائف» الذي أعلن فوز بايدن بفارق كبير، وأشار إلى «مواطن خلل» عدة استخدمت لسرقة الأصوات، مضيفا: «لقد نجحوا كثيرا (..) من دون أن يقبض عليهم». واختتم تغريدتيه قائلا إن «الانتخابات بالبريد مزحة مقرفة..!».

وأكد ترامب، مساء السبت، أن هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات، بينها ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا. وقال: «هناك أدلة مقنعة على تزوير واسع النطاق يخص نتائج التصويت وتثبت بشكل قاطع أن مراقبينا ومتابعينا الانتخابيين الجمهوريين لم يسمح لهم بحضور غرف فرز الأصوات».

وشدد الرئيس الأميركي على أن هذا «التزوير» حصل في «ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا وولايات أخرى»، مشيرا إلى أن هذا الأمر «غير دستوري». وبرفضه الاعتراف بالهزيمة والتشكيك في نزاهة الانتخابات، من دون أدلة واضحة حتى الآن، نجح ترامب في إلهاب مشاعر أنصاره، الذين تجمعوا بأعداد كبيرة في أماكن عدة من الولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور ...
دولى
الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي ...
دولى
الليبي أبولبابة يقود ماريبور السلوفيني للفوز في دورى طائرة أوروبا
رياضة محلية
وليامز تعلن رسميا موعد الانتخابات
ليبيا
ما خيارات العمل أمام دونالد ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟
دولى
مصدر بقطاع النفط لـ«رويترز»: تعافي الإنتاج الليبي بشكل أسرع من المتوقع
ليبيا
«العليا لمكافحة وباء كورونا» توافق على فرش المساجد بالسجاد مع دخول فصل الشتاء
ليبيا
ضبط مرتكبي جريمة قتل مواطن في بنغازي
ليبيا
الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي تخلي مقرات وحدات عسكرية داخل المدينة
ليبيا
جريدة «الوسط»: مولودان في انتظار مخاض ملتقى تونس
ليبيا
«برشلونة» يقاضي نيمار
رياضة عالمية
العدد 260 من جريدة «الوسط»: مخاض ولادة حكومة ليبية جديدة.. واغتيال «البرعصي»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق استعادة حاسة الشم بعد التعافي من «كورونا»