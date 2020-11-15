إردوغان يدعو إلى محادثات بشأن «دولتين منفصلتين» في قبرص

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 03:23 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، إلى محادثات حول قبرص على قاعدة «دولتين منفصلتين»، رافضا إعادة توحيد الجزيرة المتوسطية في إطار دولة فدرالية.

وقال إردوغان في خطاب ألقاه في الشطر الشمالي من قبرص، المحتل من قبل أنقرة، الذي وصله في وقت سابق خلال النهار: «هناك شعبان ودولتان منفصلتان في قبرص، ويجب إجراء محادثات على قاعدة دولتين منفصلتين»، وفق «فرانس برس».

رمز لتقسيم الجزيرة
وقد بدأ إردوغان في وقت سابق زيارة إلى شمال قبرص، حيث يعتزم زيارة منتجع فاروشا الساحلي المتنازع عليه بين الجانبين ويشكل رمزا لتقسيم الجزيرة. والسبت وصف الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس زيارة إردوغان إلى شمال قبرص ومدينة فاروشا، بأنها «استفزاز غير مسبوق».

وأضاف أنها «تقوّض جهود الأمين العام للأمم المتحدة للدعوة إلى حوار خماسيّ غير رسمي» بين القبارصة اليونانيين والأتراك وأثينا وأنقرة، ولندن القوة المستعمرة سابقا في الجزيرة. ويحضر إردوغان عرضا عسكريا، وسيتجول في منطقة فاروشا التي كانت توصف بأنها «جوهرة المتوسط»، وهي حاليا مقفرة ومحاطة بأسلاك شائكة منذ غزو تركيا شمال جزيرة قبرص العام 1974.

فتح فاروشا جزئيا
وأعادت القوات التركية إعادة فتح فاروشا جزئيا في 8 أكتوبر الماضي، ما أثار انتقادات دولية. وتظاهر مئات الأشخاص الثلاثاء في الشطر الشمالي من قبرص للتنديد بزيارة إردوغان ورددوا هتافات مثل «لا نزهة على ألم الآخرين» و«لا تدخل» و«في قبرص، الكلمة للقبارصة».

وتأتي زيارة إردوغان بعد بضعة أسابيع على فوز حليفه القومي إرسين تتار بالانتخابات «الرئاسية» في شمال قبرص، وهي تعد موجعةً للقبارصة اليونانيين الذين يمثلون أغلبية سكان الجزيرة، والذين لم يتنازلوا قطّ عن مطلبهم بالسماح بعودة المُهجرين من مدينة فاروشا إلى ديارهم.

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