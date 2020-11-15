الأمن الأفغاني يقبض على مخطط الهجوم الإرهابي على جامعة كابل

أفراد من قوات الأمن الأفغانية، (أرشيفية: الإنترنت)

ألقت السلطات الأفغانية القبض على «العقل المدبّر» لهجوم استهدف جامعة كابل، حيث اقتحم مسلحون قاعات الدراسة وأطلقوا النار على عشرات الطلبة في وقت سابق من الشهر، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع المستوى السبت.

وقتل 22 شخصا على الأقل وأصيب 27 بجروح، عندما هاجم ثلاثة مسلّحين الجامعة في الثاني من نوفمبر مطلقين النار في قاعات الدراسة لساعات، وجاء الهجوم في ظل ارتفاع منسوب العنف في أنحاء البلاد، الذي ازداد سوءا في الشهور الأخيرة، على الرغم من عقد الحكومة محادثات سلام مع حركة «طالبان» في قطر.

وقال نائب الرئيس الأفغاني أمرالله صالح على صفحته في «فيسبوك» إن «العقل المدبّر الذي يقف خلف اعتداء جامعة كابل، أوقف»، مشيرًا إلى أن «الموقوف الذي خطط للهجوم يدعى عادل وهو عضو في شبكة حقاني، وانتهى الاعتداء بعدما قتل المسلّحون الثلاثة».

ولفت صالح إلى أن «الاعتداء نُفّذ للضغط على الحكومة وتشويه سمعتها وجعلها تبدو ضعيفة أمام الشعب»، كما ذكر أن عادل، «كان طالبا يدرس الشريعة الإسلامية، من ولاية بانشير لكن عائلته تعيش على أطراف كابل، حيث كان مفقودا منذ ثلاث سنوات وسط شائعات تشير إلى أنه توجّه لتلقي التدريب على الحرب والقتال».

وكشف عادل خلال التحقيق معه بأنه «حصل على أسلحة من شبكة حقاني لتنفيذ الهجوم، بحسب صالح»، ولطالما اتُّهمت شبكة «حقاني»، المرتبطة بحركة «طالبان»، بتنفيذ هجمات ضد القوات الغربية والمدنيين وهي مدرجة على لائحة واشنطن للمجموعات الإرهابية.

وبعيد الاعتداء، اتّهم صالح وغيره من كبار المسؤولين حركة طالبان بتنفيذه، لكن تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عن الهجوم، وقبل أيام على وقوع اعتداء الجامعة، تبنّى تنظيم «داعش»هجوما انتحاريا داميا آخر قرب مركز تعليمي في حي في غرب كابل أودى بحياة 24 شخصا.