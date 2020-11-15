الأمن الأفغاني يقبض على مخطط الهجوم الإرهابي على جامعة كابل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 11:08 صباحا
أفراد من قوات الأمن الأفغانية، (أرشيفية: الإنترنت)

ألقت السلطات الأفغانية القبض على «العقل المدبّر» لهجوم استهدف جامعة كابل، حيث اقتحم مسلحون قاعات الدراسة وأطلقوا النار على عشرات الطلبة في وقت سابق من الشهر، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع المستوى السبت.

وقتل 22 شخصا على الأقل وأصيب 27 بجروح، عندما هاجم ثلاثة مسلّحين الجامعة في الثاني من نوفمبر مطلقين النار في قاعات الدراسة لساعات، وجاء الهجوم في ظل ارتفاع منسوب العنف في أنحاء البلاد، الذي ازداد سوءا في الشهور الأخيرة، على الرغم من عقد الحكومة محادثات سلام مع حركة «طالبان» في قطر.

وقال نائب الرئيس الأفغاني أمرالله صالح على صفحته في «فيسبوك» إن «العقل المدبّر الذي يقف خلف اعتداء جامعة كابل، أوقف»، مشيرًا إلى أن «الموقوف الذي خطط للهجوم يدعى عادل وهو عضو في شبكة حقاني، وانتهى الاعتداء بعدما قتل المسلّحون الثلاثة».

ولفت صالح إلى أن «الاعتداء نُفّذ للضغط على الحكومة وتشويه سمعتها وجعلها تبدو ضعيفة أمام الشعب»، كما ذكر أن عادل، «كان طالبا يدرس الشريعة الإسلامية، من ولاية بانشير لكن عائلته تعيش على أطراف كابل، حيث كان مفقودا منذ ثلاث سنوات وسط شائعات تشير إلى أنه توجّه لتلقي التدريب على الحرب والقتال».

وكشف عادل خلال التحقيق معه بأنه «حصل على أسلحة من شبكة حقاني لتنفيذ الهجوم، بحسب صالح»، ولطالما اتُّهمت شبكة «حقاني»، المرتبطة بحركة «طالبان»، بتنفيذ هجمات ضد القوات الغربية والمدنيين وهي مدرجة على لائحة واشنطن للمجموعات الإرهابية.

وبعيد الاعتداء، اتّهم صالح وغيره من كبار المسؤولين حركة طالبان بتنفيذه، لكن تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عن الهجوم، وقبل أيام على وقوع اعتداء الجامعة، تبنّى تنظيم «داعش»هجوما انتحاريا داميا آخر قرب مركز تعليمي في حي في غرب كابل أودى بحياة 24 شخصا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور ...
دولى
الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي ...
دولى
الليبي أبولبابة يقود ماريبور السلوفيني للفوز في دورى طائرة أوروبا
رياضة محلية
وليامز تعلن رسميا موعد الانتخابات
ليبيا
ما خيارات العمل أمام دونالد ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟
دولى
مصدر بقطاع النفط لـ«رويترز»: تعافي الإنتاج الليبي بشكل أسرع من المتوقع
ليبيا
«العليا لمكافحة وباء كورونا» توافق على فرش المساجد بالسجاد مع دخول فصل الشتاء
ليبيا
ضبط مرتكبي جريمة قتل مواطن في بنغازي
ليبيا
الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي تخلي مقرات وحدات عسكرية داخل المدينة
ليبيا
جريدة «الوسط»: مولودان في انتظار مخاض ملتقى تونس
ليبيا
«برشلونة» يقاضي نيمار
رياضة عالمية
العدد 260 من جريدة «الوسط»: مخاض ولادة حكومة ليبية جديدة.. واغتيال «البرعصي»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق استعادة حاسة الشم بعد التعافي من «كورونا»