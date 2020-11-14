الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي لا يمكنني تركه للأتراك»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 06:05 مساء
الدخان يتصاعد في منطقة كالباجار التي ستسلم إلى باكو. (الإنترنت)

أشعل سكان قرى في ناغورنو قره باغ من المقرر أن تستعيد أذربيجان السيطرة عليها الأحد، النيران في منازلهم السبت قبل فرارهم نحو أرمينيا. وقال جندي من قرية شارختار في منطقة كالباجار التي ستسلم إلى باكو «إنه اليوم الأخير لنا هنا، غدًا سيأتي الجنود الأذريون».

في هذه القرية وحدها التي تقع عند حدود منطقة مارتاكيرت المجاورة التي ستبقى تحت السيطرة الأرمينية، اشتعلت النيران في ستة منازل على الأقل صباح السبت، وفق «فرانس برس».

إضرام النار
وقال صاحب أحد هذه المنازل متجهّم الوجه وهو يرمي ألواحًا خشبية مشتعلة وخرقًا مبللة بالوقود في محاولة لإضرام النار في أرضية غرفة الجلوس في منزله الفارغ: «هذا منزلي، لا يمكنني تركه للأتراك»، كما يسمي الأرمن الأذربيين.

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وأضاف: «كنا ننتظر لنحزم أمرنا لكن عندما بدؤوا تفكيك محطة الطاقة الكهرومائية، فهمنا. الجميع سيحرقون منزلهم اليوم (...) لقد أعطونا حتى منتصف الليل للمغادرة». وتابع: «لقد قمنا أيضًا بنقل قبور أهالينا، إذ سيسعد الأذريون بتدنيس قبورنا. إنه أمر لا يحتمل... كلهم خونة». والجمعة أُضرمت النيران في عشرات المنازل على الأقل في القرية نفسها والمناطق المحيطة بها.

وقف إطلاق النار
وقد أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بين يريفان وباكو تحت رعاية موسكو، ما يقرب من سبعة أسابيع من القتال العنيف في ناغورنو قره باغ، وهي منطقة جبلية متنازع عليها منذ عقود بين هذين البلدين القوقازيين.

وبموجب هذا الاتفاق، استعادت أذربيجان مناطق شاسعة كانت تحت سيطرة الأرمن منذ مطلع التسعينات.

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