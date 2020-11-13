ماكرون يؤكد وقوفه «إلى جانب أرمينيا» ويعتزم إمدادها بمساعدات إنسانية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 03:35 مساء
مقاتلون من الانفصاليين الأرمن بأحد المواقع في قره باغ، (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكّد وقوفه «إلى جانب أرمينيا» بعد إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، مساء الخميس، في الإليزيه ممثّلين عن الجالية الأرمينيّة في فرنسا، واعداً إيّاهم بإرسال مساعدات إنسانيّة إلى يريفان.

وقال الإليزيه إنّ فرنسا تعتزم إرسال طائرة شحن محمّلة مساعدات إنسانيّة إلى أرمينيا في الأيّام المقبلة، كما أشار ماكرون إلى استمرار التعاون الطبّي مع أرمينيا، حسب وكالة «فرانس برس».

وبعد إعلان وقف إطلاق النار برعاية موسكو، والذي كرّس الانتصارات العسكريّة لأذربيجان في ناغورني قره باغ، قرّر ماكرون إرسال بعثة طبّية إلى أرمينيا.

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وطالبت باريس الثلاثاء بـ«تسوية سياسية دائمة للنزاع يمكن أن تضمن الحفاظ على ظروف جيّدة للسكّان الأرمن في ناغورني قره باغ وعودة عشرات آلاف الأشخاص الذين فرّوا من ديارهم».

وقالت الرئاسة الفرنسية في وقت سابق إنّ «فرنسا تقف في هذه اللحظة الصعبة إلى جانب أرمينيا» وتُجدّد معها «صداقتها التاريخية».

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