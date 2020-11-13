في خطوة هي الأولى لوزير خارجية أميركي.. بومبيو يعتزم زيارة مستوطنة بالضفة و«فتح» تدين

مايك بومبيو وبنيامين نتانياهو في القدس، 24 أغسطس 2020. (أ ف ب)

دان مسؤول في حركة «فتح» الفلسطينية، اليوم الجمعة، عزم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، زيارة مستوطنة بالضفة الغربية خلال جولة له بالمنطقة الأسبوع المقبل، في خطوة هي الأولى لوزير خارجية أميركي.

وكتب عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ في تغريدة على «تويتر»: «زيارة وزير خارجية أميركا بومبيو إلى مستوطنات بالضفة الغربية هي تحدي للشرعية الدولية ولمواقف كل الإدارات الأميركية السابقة التي أكدت على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، على ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وستكون هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية أميركي إلى مستوطنة بالضفة الغربية ولمرتفعات «الجولان» السورية المحتلة، بعد أن امتنع جميع وزراء الخارجية الأميركيين السابقين عن القيام بمثل هكذا زيارات.

تحولات إدارة ترامب تجاه إسرائيل

وقال موقع «أكسيوس» الأخباري الأميركي إن بومبيو سيزور مستوطنة «بساغوت» القريبة من مدينة رام الله بالضفة الغربية، وأضاف: «يبدو أن الرحلة تهدف إلى تسليط الضوء على التحولات السياسية لإدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه إسرائيل، وبالنسبة لبومبيو، لها أيضًا أهمية سياسية داخلية قبل خوض الانتخابات الرئاسية المحتملة في عام 2024».

وحسب الموقع، فإن بومبيو ألغى في نوفمبر الماضي، الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية العام 1978 والذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير متوافقة مع القانون الدولي، مشيرًا إلى أنه كان «هو والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان القوى الدافعة وراء هذا التحول».

وجاء قرار بومبيو زيارة مستعمرة «بساغوت» بعد أسبوع من حكم المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بإلزام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع علامة خاصة على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك ردا على استئناف قدمه صاحب مصنع نبيذ في مستوطنة بساغوت.

نبيذ على اسم بومبيو

وقال الموقع الأميركي إن صاحب مصنع النبيذ أطلق اسمًا على سلسلة جديدة من النبيذ باسم بومبيو وأرسل إليه علبة زجاجات نبيذ، وذلك بعدما أعلن الوزير الأميركي عزمه زيارة مستوطنة بساغوت.

وتابع: «بومبيو يخطط لزيارة نفس مصنع النبيذ الأسبوع المقبل، من غير الواضح ما إذا كان سيتم تحديدها كزيارة رسمية أو زيارة خاصة ، أو ما إذا كان أي مسؤول إسرائيلي سيرافقه». لكن الموقع أشار إلى «استعداد السفارة الأميركية في إسرائيل وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لهذه الرحلة غير المسبوقة»، لافتًا إلى أن «بومبيو يخطط لزيارة مرتفعات الجولان» السورية المحتلة.

وفي آذار 2019 ، قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية ، أعلن الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وسيصل بومبيو إلى إسرائيل الأربعاء المقبل حيث من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.