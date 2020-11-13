بعد أسبوع على إعلان النتائج.. الصين تهنئ بايدن لفوزه بالانتخابات الأميركية

جو بايدن (يمين) مع الرئيس الصيني الحالي شي جينبينغ في لوس انجيليس، 2012. (أ ف ب)

هنّأت الصين الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الجمعة، بعد نحو أسبوع على إعلان فوزه في الاقتراع الذي جرى في الثالث من نوفمبر.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين، في مؤتمر صحفي: «نحترم خيار الشعب الأميركي ونعرب عن تهانينا للسيد بايدن والسيدة هاريس»، في إشارة إلى كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشار وانغ إلى أن الصين تدرك أن «نتيجة الانتخابات الأميركية ستُحدد بناء على القواعد والإجراءات في الولايات المتحدة».

والصين كانت بين واحدة من الدول الرئيسية القليلة، بينها روسيا والمكسيك، التي لم تهنّئ بايدن. واكتفت بكين بالتعليق في وقت سابق هذا الأسبوع بأنها «لاحظت أن بايدن أعلن أنه الفائز».

ومنذ أعلنت وسائل الإعلام الأميركية نتيجة الانتخابات الرئاسية، رفض ترامب التسليم بهزيمته أمام بايدن.

وخيّم التوتر على العلاقات الأميركية الصينية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي شهد حربا تجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر، بينما انخرطت بكين وواشنطن في سجالات بشأن وباء كوفيد-19 وسجّل الصين المرتبط بحقوق الإنسان في شينجيانغ وهونغ كونغ.

وبناء على شعاره الأبرز «أميركا أولا»، صوّر ترامب الصين على أنها مصدر التهديد الأكبر للولايات المتحدة والديموقراطية العالمية.