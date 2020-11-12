مدير «فايزر» التنفيذي باع أسهما بـ5.6 مليون دولار في يوم إعلان نتائج لقاح «كورونا»

شعار شركة «فايزر» وأمامه اللقاح المخصص لعلاج فيروس كورونا المستجد. (الإنترنت)

باع الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» ألبرت بورلا أسهما تبلغ كلفتها 5.6 مليون دولار في شركة الأدوية الأميركية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه نتائج واعدة للقاح ضد «كوفيد-»19، على ما أظهرت إقرارات مالية اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، لكن الشركة قالت إنّ البيع كان جزءًا من خطة تصفية دورية معدة مسبقًا عندما يصل السهم إلى سعر معين.



ووفقًا لإفصاح مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية باع بورلا 132.508 أسهم بسعر 41.94 دولار للسهم، الإثنين، بقيمة إجمالية 5.6 مليون دولار، كما باعت نائبة الرئيس التنفيذي في الشركة سالي سوسمان، حوالي 43662 سهمًا بإجمالي 1.8 مليون دولار.

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وارتفعت أسهم شركة «فايزر» بأكثر من سبعة بالمئة بعد أن سجلت زيادة بأكثر من 15%، الإثنين، عندما أعلنت شركة الأدوية أن التجارب أظهرت أن لقاحها الذي يجري تطويره بالتعاون شركة «بايونتيك» الألمانية أثبت فاعلية بنسبة 90%.



ولم ترد الشركة على طلب من وكالة «فرانس برس» للتعليق على الأمر، لكن ناطقا أبلغ شبكة «سي إن إن» أنّ المبيعات مرتبة مسبقًا. وقالت الشركة إنه تقرر البيع بهذا السعر مسبقًا كجزء من إدارة الشؤون المالية لموظفيها. ويهدف الإجراء لحماية المديرين التنفيذيين من اتهامات بالتداول من الداخل.