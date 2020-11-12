البيت الأبيض يهدّد الصين بعقوبات جديدة بسبب هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 09:30 صباحا
علما الصين والولايات المتحدة. (الإنترنت)

هدّدت الولايات المتّحدة، الأربعاء، بفرض عقوبات جديدة على الصين لأنّها «انتهكت بشكل صارخ» الحكم الذاتي الذي تتمتّع به هونغ كونغ بإقالتها أربعة نواب مؤيّدين للديموقراطية من برلمان المدينة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين إنّ «الإجراءات الأخيرة التي اتّخذتها بكين لإقصاء المشرعين المؤيدين للديموقراطية من المجلس التشريعي لهونغ كونغ لا تترك مجالًا للشكّ في أنّ الحزب الشيوعي الصيني انتهك بشكل صارخ التزاماته الدولية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنّ الولايات المتحدة ستواصل «تحديد ومعاقبة المسؤولين عن تقويض حرية هونغ كونغ».

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