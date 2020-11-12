كانبيرا تفتح تحقيقا بشبهة ارتكاب جنود أستراليين جرائم حرب في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 09:07 صباحا
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يلقي خطابا في سيدني في 18 مايو 2019. (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الخميس، تعيين مدّعٍ عام خاص للتحقيق بشبهة ارتكاب جنود أستراليين جرائم حرب في أفغانستان، مشدداً على ضرورة التزام العسكريين جميعاً، ماضياً وحاضراً، بالمعايير المفروضة.

وقال موريسون خلال مؤتمر صحفي إن «الرجال والنساء العاملين في قواتنا المسلحة، ماضياً وحاضراً، يشاطرون الشعب الأسترالي توقعاته من قواتنا المسلحة وتطلعاته إليها وكيف يجسدونها في سلوكهم»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «هذا يتطلب منا التعامل مع الحقائق الصادقة والوحشية، حيث من المحتمل ألا يكون قد تم الالتزام بالتوقعات والمعايير».

وأوضح رئيس الوزراء أنه قرر تعيين محقق عدلي خاص لتفنيد مزاعم بشأن عدد من جنود بلاده الذين خدموا في أفغانستان حيث يشتبه بارتكابهم «سلوكا جسيما وربما إجراميا»، في خطوة قانونية من شأنها أن تحبط أي تحرك ضد هؤلاء من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 نشرت أستراليا قوات كومندوس في أفغانستان لمؤازرة قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

ومنذ ذلك الحين، نشرت سلسلة من التقارير، المروعة في كثير من الأحيان، حول سلوك بعض أفراد الوحدات الخاصة الأسترالية، بدءاً من قتل سجين رمياً بالرصاص لتوفير مساحة في مروحية وانتهاء بقتل طفل يبلغ من العمر ست سنوات خلال مداهمة منزل.

وبناء على هذه التقارير أجرى المفتش العام في الجيش الأسترالي تحقيقاً استمر أربع سنوات لتفنيد «الشائعات والمزاعم» بشأن «انتهاكات محتملة لقانون النزاع المسلح» في أفغانستان.

وحدد التحقيق 55 حادثة منفصلة يتعلق معظمها بعمليات قتل غير مشروعة «لأشخاص من غير المقاتلين أو لم يعودوا مقاتلين» وبـ«معاملة قاسية».

وقال موريسون إن نسخة منقحة من تقرير المفتش العام ستنشر في غضون أيام. ويمثل تعيين المدعي العام خطوة قد تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية ضد العسكريين الضالعين بهذه الانتهاكات.

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