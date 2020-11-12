بايدن يعين مستشاره كبيرا لموظفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة

بايدن ومستشاره رون كلين، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلن جو بايدن اختياره مستشاره ومساعده منذ أمد بعيد، رون كلين، لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة، في أول تعيين يُقدم عليه الرئيس الأميركي المنتخب الذي سيتولّى السلطة في 20 يناير.

وقال بايدن في بيان أمس الأربعاء، إنّ كلين، الديموقراطي المحنّك البالغ من العمر 59 عاما، والذي شغل اعتبارا من العام 2009 منصب كبير موظفي بايدن حين كان الأخير نائباً للرئيس باراك أوباما، «كان بالنسبة له لا يقدر بثمن على مدى السنوات العديدة التي عملا فيها معا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «خبرته العميقة والمتنوّعة وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية، هي بالضبط ما أحتاج إليه في كبير موظفي البيت الأبيض في هذا الوقت الذي نواجه فيه أزمة ونعيد فيه توحيد بلادنا».

مشوار كلين

ويعود مشوار كلين مع الرئيس المنتخب إلى ما قبل تولّي بايدن منصب نائب الرئيس، إذ إنّ الرجلين عملا سوياً حين كان بايدن رئيساً للجنة العدل في مجلس الشيوخ.

كما كان كلين كبيراً لموظفي نائب الرئيس الديمقراطي السابق آل غور. وفي عهد أوباما، تولى كلين خصوصا مهمة تنسيق إدارة البيت الأبيض لأزمة إيبولا في العام 2014.

ونقل البيان عن كلين قوله إنّ قرار تعيينه كبيرا لموظفي البيت الأبيض في الإدارة المقبلة منحه «شرف العمر»، معقبا «أتطلّع إلى مساعدتهما، هو (بايدن) ونائبة الرئيس المنتخبة، في جمع فريق موهوب ومتنوّع للعمل في البيت الأبيض، لتنفيذ مشاريعهما التغييرية الطموحة، والسعي إلى إنهاء الانقسامات في بلدنا».