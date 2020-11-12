القضاء البريطاني يتّهم ممرضة بقتل ثمانية رضّع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 01:53 صباحا
الممرضة لوسي ليتبي المتهمة بقتل الرضع. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شرطة تشيستر الإنكليزية الخميس أنّها اعتقلت ممرّضة ووجّهت إليها اتّهامات بقتل ثمانية رضّع ومحاولة قتل عشرة آخرين خلال العامين 2015 و2016 أثناء عملها في مستشفى في المدينة الواقعة في غرب إنكلترا. 

وقالت الشرطة في بيان إنّ الممرضة لوسي ليتبي (30 عاماً) التي اعتقلتها مرّتين في السابق لكن أفرجت عنها لعدم كفاية الأدلّة ضدّها، «اعتقلت مجدّداً الثلاثاء ومنذ ذلك الحين تم اتّهامها» بارتكاب ثماني جرائم قتل و10 محاولات قتل حدثت «خلال الفترة من يونيو 2015 إلى يونيو 2016» في قسم الأطفال الحديثي الولادة بمستشفى تشيستر. ولفت البيان إلى أنّ المتّهمة ستمثل الخميس أمام محكمة وارينغتون، المدينة الواقعة على بعد حوالى 30 كلم من تشيستر.

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وبدأت الشرطة تحقيقاتها في هذه القضية في مايو 2017 بعدما سجّل المستشفى وفاة عدد من الرضّع، وقد قادتها هذه التحقيقات في 2018 إلى توقيف ليتبي لكنّ الأدلة لم تكن كافية ضدّها فأطلقت سراحها، وهو سيناريو تكرّر مجدّداً في العام التالي. وليتبي ممرّضة مجازة متخصّصة برعاية الأطفال.

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