مصر واليونان تعتزمان مواصلة النقاشات حول توسيع اتفاق ترسيم المناطق البحرية

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، إن البحر المتوسط «يمكن أن يصير بحرًا يوحِّد الشعوب عوض أن يفرقها».

جاء ذلك عقب استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ناقش معه التوترات في شرق المتوسط.

وجاء تصريح ميتسوكاكيس خلال مؤتمر صحفي مع السيسي الذي يجري زيارة رسمية لليونان. وأضاف المسؤول اليوناني أنه «في منطقتنا المضطربة» مصر واليونان «مثّلتا نموذجًا للسلام والتعاون عبر اتفاق 6 أغسطس حول التحديد الجزئي للمناطق البحرية». وشدد على أن البلدين ينويان «مواصلة النقاشات حول توسيع هذا الاتفاق»، وفق «فرانس برس».

خطوة مهمة

من جهته اعتبر عبد الفتاح السيسي أن الاتفاق اليوناني - المصري يمثل «خطوة مهمة» في العلاقة الثنائية المبنية على «القانون الدولي». ويُعتبر الاتفاق الموقع في 6 أغسطس، الذي أثار غضب أنقرة بمثابة رد على الاتفاق التركي - الليبي الموقع نهاية 2019، الذي يمنح أنقرة جزءًا واسعًا من المجال البحري شرق المتوسط يحتمل أن يحوي احتياطات كبيرة للطاقة.

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ونشرت أنقرة عدة مرات سفينة استكشاف في منطقة تطالب بها أثينا قبالة جزيرة كاستيلوريزو التابعة لها قرب سواحل تركيا الغربية.

من ناحية أخرى قال الرئيس المصري إن «الإرهاب ظاهرة عالمية لا علاقة لها بالدين أو الحضارة»، وكرر إدانته «الإهانات في حق الأنبياء» التي عبَّر عنها أول مرة نهاية أكتوبر في القاهرة في خضم الجدل حول نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.