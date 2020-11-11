مصر واليونان تعتزمان مواصلة النقاشات حول توسيع اتفاق ترسيم المناطق البحرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 09:18 مساء
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، إن البحر المتوسط «يمكن أن يصير بحرًا يوحِّد الشعوب عوض أن يفرقها».

جاء ذلك عقب استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ناقش معه التوترات في شرق المتوسط.

وجاء تصريح ميتسوكاكيس خلال مؤتمر صحفي مع السيسي الذي يجري زيارة رسمية لليونان.  وأضاف المسؤول اليوناني أنه «في منطقتنا المضطربة» مصر واليونان «مثّلتا نموذجًا للسلام والتعاون عبر اتفاق 6 أغسطس حول التحديد الجزئي للمناطق البحرية». وشدد على أن البلدين ينويان «مواصلة النقاشات حول توسيع هذا الاتفاق»، وفق «فرانس برس».

خطوة مهمة
من جهته اعتبر عبد الفتاح السيسي أن الاتفاق اليوناني - المصري يمثل «خطوة مهمة» في العلاقة الثنائية المبنية على «القانون الدولي». ويُعتبر الاتفاق الموقع في 6 أغسطس، الذي أثار غضب أنقرة بمثابة رد على الاتفاق التركي - الليبي الموقع نهاية 2019، الذي يمنح أنقرة جزءًا واسعًا من المجال البحري شرق المتوسط يحتمل أن يحوي احتياطات كبيرة للطاقة.

-  قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في نيقوسيا
-  تركيا تعتزم إرسال سفينة تنقيب في «شرق المتوسط» من جديد

ونشرت أنقرة عدة مرات سفينة استكشاف في منطقة تطالب بها أثينا قبالة جزيرة كاستيلوريزو التابعة لها قرب سواحل تركيا الغربية.

من ناحية أخرى قال الرئيس المصري إن «الإرهاب ظاهرة عالمية لا علاقة لها بالدين أو الحضارة»، وكرر إدانته «الإهانات في حق الأنبياء» التي عبَّر عنها أول مرة نهاية أكتوبر في القاهرة في خضم الجدل حول نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تهافت على العروض المخفضة لمناسبة «يوم العزاب» في الصين
منوعات
«فوكلاند» دون ألغام بعد 38 عاما على انتهاء الحرب
دولى
التونسي طارق ثابت مديرا فنيا لـ«الهلال»
رياضة محلية
كاركاتير حليم - عدالة و ... عدل
كاريكاتير
كاركاتير خيري - سباق بايدن وترامب إلى البيت الأبيض
كاريكاتير
وفاة صائب عريقات بعد إصابته بـ«كورونا»
عربى
البعثة الأممية تعلن تفاصيل اجتماع «لجنة العشرة» العسكرية الثلاثاء
ليبيا
كواليس ملتقى تونس.. تباين حول ترتيب الأولويات.. ومطالب بحكومة تعيد الاستقرار قبل...
ليبيا
إبراهيموفيتش يتخلى عن تسديد ركلات الجزاء لمصلحة كيسييه
رياضة عالمية
بمشاركة 4 فرق ليبية.. الكاف يعلن نتائج قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية
رياضة محلية
فيديو.. النص الكامل لكلمة ستيفاني وليامز أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي في ...
ليبيا
صولة يستعيد ذكريات بطولة أفريقيا 1982 بصحبة العيساوي والكوافي
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ترامب: النتائج بعد أسبوع.. سنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى.. وسنفوز