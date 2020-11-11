الاتحاد الأوروبي يتوقع توزيع أول لقاحات «كوفيد-19» في 2021

جنود يقفون دقيقتي صمت في مركز لاجراء فحوص سريعة لكوفيد-19 في ليفربول. (أ ف ب)

في سيناريو «متفائل»، قد يبدأ الاتحاد الأوروبي «في الفصل الأول من 2021» توزيع أول لقاحات ضد كوفيد-19 الذي يستمر بالتفشي في كافة انحاء العالم.

وأعلنت أندريا أمون مديرة الوكالة الأوروبية المكلفة بالأوبئة في حديث إلى «فرانس برس»، الأربعاء، أن الوضع على جبهة الوباء في أوروبا «مقلق للغاية» و«جميع مؤشراتنا تذهب في الاتجاه السيئ»، داعية الأوروبيين إلى احترام القيود المفروضة «مهما كانت صعبة».

الفصل الأول من العام المقبل

وحذرت من أنه في الوضع الحالي «قد يستلزم خفض عدد الحالات وقتًا أكبر» مما كان عليه خلال الموجة الأولى من الإصابات في مارس وأبريل. وتابعت أن السبيل إلى أول اللقاحات الأوروبية لا يزال طويلًا وغير مؤكد، وقد «يستغرق بضعة أشهر».

وأكدت ردا على سؤال حول التاريخ المتوقع لأول اللقاحات في أوروبا، «إذا كنا متفائلين، الفصل الأول من العام المقبل، لكنني لا أستطيع أن أكون أكثر دقة». وقالت أمون: «بالطبع إعلان فايزر واعد جدا. إنه بيان صحفي وليس تقييم نظراء، وبالتالي علينا انتظار الرأي النهائي».

وكان مصدر أوروبي أعلن، الثلاثاء، أن إجازة استخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي قد تتم «مطلع 2021» بعد إعلان «فايزر» الأميركية و«بايونتيك» الألمانية أن فعالية لقاحهما جاءت بنسبة 90%، ما أعاد إحياء الأمل بوقف تفشي الفيروس. وأعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أنها وافقت على عقد مع «فايزر» و«بايونتيك» يتيح لها شراء 300 مليون جرعة لقاح.

وكانت أُبرمت ثلاثة اتفاقات أخرى مع «أسترازينيكا» السويدية-البريطانية و«جونسون آند جونسون» الأميركية (حتى 400 مليون جرعة من كل مجموعة) و«سانوفي-جي إس كاي» الفرنسية-البريطانية (حتى 300 مليون جرعة).

وحدة صحية

وحذرت المديرة العامة للنبك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن النهوض الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون «غير مستقر» حتى مع لقاح. وفي حين تسعى دول الاتحاد لمواجهة انتشار الفيروس كل على طريقته، كشفت بروكسل، الأربعاء، مشروعها لـ«الوحدة الصحية» لإعطاء الاتحاد الوسائل لمواجهة أزمات صحية مستقبلية من خلال إنشاء وكالة جديدة واسعة الصلاحيات.

وأعلنت مفوضة الصحة الأوروبية، ستيلا كيرياكيدس، أن المؤسسة الجديدة «ثورة كاملة في استعداداتنا الاستراتيجية وقدرتنا على استباق التهديدات وتعزيز رد الفعل الأوروبي المشترك». لكنها لن ترى النور قبل العام 2023.

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وفي تلك الأثناء تشدد الدول الأوروبية القيود للجم الموجة الثانية من تفشي الوباء. وبعد فرنسا وبريطانيا ودول أخرى، تفرض المجر اعتبارًا من الأربعاء عزلًا جزئيا يفترض أن يستمر 30 يومًا على الأقل بحيث منعت التجمعات وأغلقت المطاعم وأُلغيت الأحداث الثقافية والترفيهية ومُدد حظر التجول من الساعة 20.00 إلى الساعة 05.00.

وفي تشيكيا أعلنت الحكومة إعادة فتح المدارس الابتدائية في أول تخفيف للقيود في هذا البلد منذ بدء الموجة الثانية من الحالات. وتسبب فيروس «كورونا المستجد» بوفاة 1.275.113 مليون شخص في العالم منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته «فرانس برس» استنادًا إلى مصادر رسمية الأربعاء الساعة 11.00 ت غ.

عدد قياسي

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها نحو 240 ألف وفاة. وسجلت فيها 202000 حالة جديدة خلال 24 ساعة وفقًا لتعداد الثلاثاء لجامعة «جون هوبكينز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب، الديمقراطي جو بايدن، أعلن السبت أنه سيشكل اعتبارًا من الإثنين خلية أزمة خاصة بفيروس «كورونا المستجد»، تضم علماء وخبراء، لمواجهة التحدي الأبرز الذي ستجد إدارته نفسها أمامه منذ اليوم الأول لولايته. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشاد الإثنين بـ«نبأ سار» بشأن إثبات فعالية لقاح طورته شركتا فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية بنسبة 90% في الوقاية من عدوى كوفيد-19.

وكتب ترامب على «تويتر» بعد دقائق من إعلان الشركتين الأمر، «البورصة تسجل ارتفاعًا كبيرًا، لقاح في الطريق قريبًا. فعال بنسبة 90% حسب تقارير. نبأ سار!»، وذلك بعد أيام من هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.