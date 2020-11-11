«فرانس برس»: اليسار الأميركي مرتاح لفوز بايدن لكن يستعد لمعركة الدفع قدما بأفكاره

جو بايدن (يمين) وبيرني ساندرز في مناظرة سابقة (أرشيفية: الإنترنت)

أشاع فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية ارتياحا لدى الجناح اليساري من الحزب الديمقراطي، والذي بات يستعد حاليا لمعركة جديدة من أجل الدفع قدما بأفكاره لدى الوسطيين قبل تشكيل الحكومة.

وقالت النائبة الشابة في الكونغرس الكسندريا اوكاسيو كورتيز التي أصبحت من نجوم اليسار الأميركي، لجريدة «نيويورك تايمز» لم نعد «ننحدر نحو الهاوية، لكن السؤال هو معرفة ما إذا كنا سنكسب شيئا من ذلك»، وحشد السيناتور الاشتراكي بيرني ساندرز الذي حل ثانيا في الانتخابات التمهيدية خلف جو بايدن، الدعم عام 2020 لمساعدة جو بايدن وكامالا هاريس على الفوز.

لكن الآن ومع انتهاء الحملة الانتخابية، عادت الخلافات التي ظهرت خلال الانتخابات التمهيدية حول الضمان الصحي للجميع ونفقات التعليم والقروض للطلاب أو الاقتراحات لمكافحة التغير المناخي عبر خفض التفاوت، إلى الواجهة.

الحزب الاشتراكي الأميركي

وقالت شي أنونوا الرئيسة المشاركة لفرع نيويورك للحزب الاشتراكي الديمقراطي الأميركي إن «بايدن يمثل في النهاية استمرارا للوضع القائم»، مضيفة: «هذا لا يعني أننا لم نشعر بالارتياح من هزيمة ترامب، ولكن من المهم أن نتذكر أن ترامب كان يجسد بأقصى شكل المشاكل المنهجية التي تغرق فيها أميركا منذ فترة طويلة».

تقول أنونوا (31 عاما) إن إعادة انتخاب كورتيز في الكونغرس على غرار نائبات أخريات يساريات جدا مثل كوري بوش في ميسوري وإلهان عمر في مينيسوتا ورشيدة طليب في ميشيغن، يظهر أن الناخبين يتقبلون أفكارا أكثر راديكالية، لكن بعض مسؤولي الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين حملوا اليسار مسؤولية بعض الانتكاسات الانتخابية.

واعتبر جيمس كليبرن الذي انتخب عضوا في مجلس النواب، أن دعوات اليسار لخفض الموازنة المخصصة للشرطة- وهو مطلب المتظاهرين من حركة «حياة السود تهم» التي شهدتها البلاد بعد وفاة جورج فلويد في نهاية مايو، أساءت إلى بعض المرشحين للكونغرس وكذلك إلى جو بايدن.

وترفض الكسندريا اوكاسيو-كورتيز وآخرون هذه الفكرة. ويشددون على العكس على الدور الذي لعبته إلهان عمر أو رشيدة طليب في بعض ولايات الوسط الغربي لمساعدة جو بايدن على التقدم.

من جهته رأى بيرني ساندرز علامات مشجعة في اعتماد الحد الأدنى للأجور بالساعة وهو 15 دولارا في فلوريدا وتشريع الحشيش في ولايات كانت تعتبر لفترة طويلة جمهورية، وتمديد إجازة الإنجاب للوالدين في كولورادو أو اعتماد ضريبة على الدخل مرتفعة لتمويل التعليم العام في أريزونا.

وقالت الكسندريا كورتيز «يجب أن يفهم زملائي أننا لسنا أعداء، وأن قاعدتنا ليست العدو»، مضيفة: «إنه عبر تهميش المشاكل التي تطال الأميركيين عن قرب، يخاطر الديمقراطيون المعتدلون بأن يتجاوزهم الزمن».

استراتيجية اليسار

يقول بن بورجيس أستاذ الفلسفة الذي يتابع استراتيجية اليسار إنه من الخطأ الاعتقاد أن الأفكار اليسارية أثرت على تصويت بعض الناخبين. ويضيف أن من صوت لترامب لا يعكس بالضرورة نظرة عن يمين «متجانس» متماسك، وإنما أشخاص يزدرون بـ«نخبة ديمقراطية» يعتبرونها «ضحلة».

ويوضح أنه بإمكان الديمقراطيين كسب المزيد من الأصوات من خلال التركيز على الاحتياجات المادية الأساسية. لكن لن يدعم كل ناخبي ترامب حزبا يرون أنه لا يقدم حلولا لقلقهم حيال الهجرة أو لديه دوافع عنصرية كما تقول أنونوا.

لكن الديمقراطيين يجب أن يحاولوا الوصول إلى ناخبين غير ظاهرين، وعدم الاكتفاء بـ«الناخب المديني المعتدل»، ويظهر مثال فلوريدا التي صوتت بأغلبية ساحقة لصالح دونالد ترامب بينما رفعت الحد الأدنى للأجور بالساعة إلى 15 دولارا، وهو موضوع لم يركز بايدن حملته عليه، أنه هناك احتمالات لكسب أصوات مع مواضيع يسارية.

وقالت «مهمة اليسار هي توجيه الغضب حيال الوضع القائم الاقتصادي والسياسي، نحو رؤية إيجابية لما قد يبدو عليه مجتمع أكثر عدلا»، لكن أنونوا تقر مع ذلك بأن اليسار سيجد صعوبة في تطوير أفكاره إذا ظل مجلس الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين، وتضيف «على الرغم من أنه لأمر مخيف، هناك إمكانات إذا تمكنا من حشد القواعد الشعبية بما يكفي لدفع حكومة بايدن قدما». وتخلص إلى القول «مجرد أنه فاز لا يعني أنه يجب أن نرتاح ونشعر بالرضا».