إصابتان جديدتان بـ«كورونا» في البيت الأبيض

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينزع كمامته لدى عودته إلى البيت الأبيض من المستشفى، 10 أكتوبر 2020، (ا ف ب)

أفادت وسائل إعلام أميركية أنّ إثنين من مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ممن أمضوا الأمسية الانتخابية في البيت الأبيض، أصيبا بفيروس كورونا المستجدّ.

ونقلت إذاعة «أن بي آر» العامة عن المسؤول في مكتب وزير الإسكان والتنمية الحضرية كولتر بيكر، إن الوزير بن كارسون التقط عدوى الفيروس «لكنّه بخير ويشعر أنه محظوظ لتلقّيه علاجات تساعد في شفائه وتسرّعه»، حسب وكالة «فرانس برس».

ووفقاً لشبكة «إيه بي سي» التلفزيونية فقد استدعت إصابة كارسون، 69 عاما، نقله إلى مستشفى «والتر ريد» العسكري القريب من واشنطن، حيث تلقّى العلاج لفترة وجيزة.

أصيب خلال متابعة الانتخابات

وكان كارسون أمضى مساء الثلاثاء في البيت الأبيض يتابع نتائج الانتخابات الرئاسية، من جهتها أفادت شبكة «أن بي سي نيوز» أن مستشاراً آخر للرئيس هو ديفيد بوسي، الذي كان بدوره يتابع نتائج الانتخابات في البيت الأبيض، التقط العدوى، بحسب ما تبيّن الأحد الماضي، حين ظهرت نتيجة فحص كورونا، مشيرة إلى أنّه عزل نفسه في منزله.

وديفيد، 55 عاما، يترأّس جمعية «سيتيزينس يونايتد» المحافظة، وعيّنه ترامب في نهاية الأسبوع الماضي رئيسا لفريقه القانوني المكلف رفع دعاوى قضائية في ولايات عدّة يزعم الجمهوريون أنّ الانتخابات فيها شابتها عمليات تزوير.

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وفي الأسابيع الأخيرة أصيب بفيروس كورونا المستجدّ العديد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الجمهوري، بمن فيهم ترامب نفسه بالإضافة إلى زوجته ميلانيا وابنهما بارون.



وسجّلت الولايات المتحدة حتى يوم الجمعة الماضي نحو 238 ألف حالة وفاة بالوباء، من أصل أكثر من 10 ملايين إصابة.