الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرحب بـ«نبأ سار»

الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب. (الإنترنت)

رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، بـ«نبأ سار» بشأن إثبات فعالية لقاح طورته شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتيك» الألمانية بنسبة 90% في الوقاية من عدوى «كوفيد-19»، المعروف بـ«كورونا المستجد».

وكتب ترامب على «تويتر» بعد دقائق من إعلان الشركتين الأمر، «البورصة تسجل ارتفاعًا كبيرًا، لقاح في الطريق قريبًا، فعال بنسبة 90% حسب تقارير. نبأ سار!»، وذلك بعد أيام من خسارته الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأرجع محللون هزيمة الرئيس الجمهوري جزئيًّا إلى تعامل إدارته مع أزمة فيروس «كورونا المستجد»، خصوصًا مع انتشار الوباء في كافة أنحاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وأعلنت شركة «فايزر» أن اللقاح ضد فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد»، الذي تعمل على تطويره «فعال بنسبة 90%»، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وقالت الشركة في بيان إنه جرى قياس «هذه الفعالية للقاح» عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أُصيبوا بفيروس «كورونا المستجد» في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحًا وهميًّا، «بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية» و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.