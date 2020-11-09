50 مليون إصابة بفيروس «كورونا» في العالم.. وأعمال عنف رفضا للكمامات في ألمانيا وبايدن يشكل خلية أزمة

مريضة تصل إلى مستشفى في ويكوف في نيويورك، 5 أبريل 2020، (أ ف ب)

يشكل الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بداية من اليوم الإثنين خلية أزمة سعيا لاحتواء تفشي وباء «كورونا المستجد» في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررًا جراء الفيروس، في وقت تخطت الحصيلة الإجمالية للإصابات 50 مليون إصابة في العالم.

وفي أوروبا، تفرض البرتغال، بؤرة الوباء في القارة مع تسجيلها أكثر من 12.5 مليون إصابة، اعتبارًا من الإثنين حال الطوارئ الصحية، مع إعلان حظر تجول في القسم الأكبر من البلاد، فيما تتخذ رومانيا أيضًا تدابير صارمة جديدة.

وأعلن رئيس الحكومة البرتغالي، أنطونيو كوستا، أن الوسيلة الوحيدة للسيطرة على الجائحة هي تجنب التخالط الاجتماعي.

قلق في أوروبا

وتشهد البرتغال على غرار كل أنحاء أوروبا زيادة مقلقة في الإصابات، مع ارتفاع وتيرة الإصابات اليومية منذ مطلع أكتوبر من ألفين إلى ستة آلاف.

وتفرض البرتغال اعتبارًا من الإثنين حظرًا على التنقل في الشوارع في الدوائر الـ121، حيث يقيم نحو 70% من البرتغاليين، على أن يدخل حظر تجول ليلي حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرا في عطلة نهاية الأسبوع.

كذلك تفرض رومانيا اليوم حظر تجول ليلي مع فرض وضع الكمامات في الخارج وحظر الاحتفالات العامة والخاصة، في وقت تقترب البلاد من تسجيل عشرة آلاف إصابة يومية جديدة مع بلوغ حصيلة الوفيات 7540 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.

خلية أزمة في واشنطن

في الولايات المتحدة، أعلن جو بايدن، السبت، في أول خطاب له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية ألقاه في ويلمينغتون في ولاية ديلاوير، أن خلية أزمة تضم علماء وخبراء ستكلف منذ الإثنين وضع خطة تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 يناير 2021، يوم تنصيبه.

ويتخذ بايدن بذلك موقفًا معاكسًا تمامًا لموقف خصمه الرئيس دونالد ترامب الذي لطالما قلل من شأن الوباء، ويخالف بنفسه التعليمات السارية في العالم بأسره للوقاية من الوباء، مثل وضع الكمامات في الأماكن العامة ولزوم التباعد الاجتماعي.

وتواجه الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة مستويات قياسية من الإصابات الجديدة، وسجلت خلال 24 ساعة نحو 111 ألفًا و500 إصابة جديدة و991 وفاة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 237.56 ألف وفاة، وفق آخر حصيلة أعلنتها جامعة «جونز هوبكنز» مساء الأحد.

وسجلت 50.010.400 إصابة بينها 1.251.980 وفاة في كل أنحاء العالم منذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر الماضي، بحسب تعداد أجرته الوكالة الفرنسية استنادًا إلى مصادر رسميّة.

وسجلت أكثر من 12.5 مليون إصابة في أوروبا، حيث تقابل القيود المفروضة لمكافحة الموجة الثانية من الوباء بردود فعل غاضبة.

عنف في ألمانيا

وشهدت مدينة لايبزيغ في شرق ألمانيا أعمال عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين يعارضون وضع الكمامات، في وقت أمرت الشرطة بفض التجمع.

وفي مدريد، تظاهر المئات من مؤيدي نظريات المؤامرة والناشطين المناهضين للقاحات السبت ضد «ديكتاتورية» القيود التي تفرضها السلطات الإسبانية لمحاولة احتواء الوباء.

غير أن تدابير العزل المفروضة في أوروبا لاحتواء الموجة الجديدة من الوباء أقل صرامة من تلك التي كانت مفروضة الربيع الماضي، وتدرس السلطات وسائل جديدة للتصدي للإصابات.

واستبعدت فرنسا مرة جديدة احتمال فرض حجر على المسنين الأكثر عرضة للحالات الحادة من الإصابات.

وتخطت فرنسا، السبت، عتبة 40 ألف وفاة جراء الإصابة بالوباء، وانتقل بعض المصابين بالوباء إلى مستشفيات ألمانية بسبب امتلاء أسرَّة أقسام الإنعاش في هذا البلد.

تعبئة الاحتياط في سويسرا

وفي سويسرا، حشد الجيش جنود الاحتياط، الأحد، لمحاولة التعامل مع الموجة الثانية من تفشي الفيروس في المستشفيات.

من جهتها فرضت اليونان، السبت، عزلًا ثانيًا، حاذيةً حذو فرنسا وإنجلترا وأيرلندا ومناطق في إيطاليا. ويتحتم الآن على اليونانيين كلما أرادوا الخروج الحصول على موافقة السلطات عبر رسالة نصية.

وفي الهند، حذر اختصاصيون في أمراض الرئة في نيودلهي بأن التلوث قد يؤدي هذا العام إلى مضاعفة آثار فيروس «كورونا».