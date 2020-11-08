جورج بوش يهنئ بايدن ويشيد بنزاهة الانتخابات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 09:37 مساء
صورة تجمع بايدن وجورج بوش. (الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي السابق، جورج دبليو بوش، الأحد، إنه تحدث إلى الرئيس المنتخب الديمقراطي، جو بايدن الديمقراطي، لأجل تهنئته بفوزه في انتخابات الرئاسة.

وذكر الجمهوري بوش، في بيان، أنه بوسع الأميركيين أن يثقوا في أن الانتخابات الأميركية كانت «نزيهة في الواقع.. ونتيجتها واضحة»، بحسب «سكاي نيوز».

-  بايدن يستعد للانتقال إلى البيت الأبيض.. ويركز على مكافحة الوباء وإعادة توحيد أميركا المنقسمة
-  رئيس وزراء بريطانيا يهنئ بايدن ونائبته على فوزهما في الانتخابات الأميركية

لكن بوش أكد أنه من حق الرئيس دونالد ترامب أن يطلب إعادة إحصاء الأصوات ورفع طعون قانونية. وفي وقت سابق الأحد، وأكد ترامب ضرورة القيام بتدقيق في أصوات الانتخابية الرئاسية، متحدثا عن وقوع تزوير واسع، فيما أعلن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فوزه رسميا في سباق البيت الأبيض.

فوز بايدن
وحصل بايدن  على 290 صوتا في هذا المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتا، فيما نال الرئيس والمرشح الجمهوري 214 صوتا، ليغادر بذلك البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط. وشدد ترامب على ضرورة النظر في ما أثير بشأن عملية التزوير، قائلا إن الولايات المتحدة شهدت عددا من المشاكل في تاريخها الانتخابي.

وأضاف أن قرارا من المحكمة العليا في بنسلفانيا كان قد قضى بضرورة عزل الأصوات التي جرى التوصل بها عن طريق بعد البريد بعد انقضاء الأجل الزمني المحدد. ورأى ترامب أن ما حصل كان «مشكلة منهجية»، لأن الأمر يتعلق بالتحقق والتدقيق في تلك الأصوات، وهذا الأمر يمسُ الانتخابات برمتها، على نحو خطير، بحسب قوله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جدل بعد اكتشاف سلالة من «كورونا» مرتبطة بحيوان المنك
طب وصحة
في الأهلي طرابلس.. أبوعون رئيسا والتونسي القادري مدربا قبل «الكونفدرالية»
رياضة محلية
في خطاب إعلان النصر .. بايدن يتعهد أن يكون «رئيسا لا يسعى إلى التقسيم بل إلى ...
دولى
كروتوني الإيطالي قد يمنع بن علي من الانضمام لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
كامالا هاريس أول امرأة وأول أميركي أسود في منصب نائب الرئيس
دولى
الدنمارك تذبح ملايين من حيوانات «المنك» مصابة بسلالة جديدة من «كورونا»
دولى
البعثة الأممية تعزي أبناء الجنوب الليبي في وفاة الشيخ حسين الكوني
ليبيا
«أصوات البريد» تثير أزمة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
غدامس تعزز أمل المراهنة على حوار تونس.. وتحذير أميركي من «أصحاب المصالح الخاصة»
ليبيا
كبير موظّفي البيت الأبيض مصاب بفيروس كورونا
دولى
رؤية نسائية ليبية لمسارات الحل والمصالحة والعدالة الانتقالية في البلاد
ليبيا
قوة حماية طرابلس تنفي قيام «النواصي» بخطف مواطنين على الهوية من مطار معيتيقة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وزير النقل المصري: خطة لمد خط سكة حديد مطروح – السلوم إلى مدينة بنغازي