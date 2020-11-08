ترامب يلعب الغولف غداة إعلان هزيمته في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 07:36 مساء
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في ملعب الجولف. (الإنترنت)

توجه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأحد إلى ملعب الغولف الذي يملكه في ستيرلينغ بفرجينيا قرب واشنطن لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان هزيمته في الانتخابات الرئاسة الأميركية.

وكان الرئيس الجمهوري في الملعب أساسا حين أشارت وسائل الإعلام الاميركية السبت الى انه لن يتمكن من تعويض الفارق مع جو بايدن معلنة فوز الديموقراطي في انتخابات 3 نوفمبر، وفق «فرانس برس».

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ولم يعترف ترامب بهزيمته ويقول لكن بدون تقديم أدلة أن عمليات تزوير حصلت خلال الانتخابات. على الطريق بين البيت الابيض وسترلينغ، رأى ترامب أميركيين يحملون لافتات معارضة له عند مرور موكبه. والسبت نزلت حشود الى شوارع المدن الكبرى للاحتفال بهزيمته.

من جهته توجه جو بايدن صباح الأحد الى الكنيسة في مدينته ويلمينغتون بولاية ديلاوير. والرئيس المنتخب كاثوليكي ملتزم ويحضر القداس بانتظام.

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