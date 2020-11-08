احتفالات في الهند بانتخاب كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة

هنديات تحمل إحداهن صورة كامالا هاريس خلال الاحتفالات بفوزها في بينغانادو جنوب تشيناي بالهند (أ.ب)

احتفل الهنود بانتخاب كامالا هاريس لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة، الأحد، مرحبين بالانتصار التاريخي لهذه المرأة من أصل هندي.

وأشادت كامالا هاريس، الأحد، بوالدتها شيامالا غوبالان، الإخصائية في أمراض السرطان المولودة في مدينة تشيناي جنوب الهند. وقالت أمام أنصارها إن والدتها «آمنت بشدة بأميركا حيث يمكن حصول مثل هذه اللحظة»، بحسب «فرانس برس».

واحتفل السكان بالحدث في قرية ثولاسيندرابورام الواقعة في ولاية تاميل نادو (جنوب)، حيث وُلد بي في غوبالان، جد كامالا هاريس، وكان مسؤولا هنديا كبيرا. وأطلقوا المفرقعات النارية وصلوا في المعبد الرئيس ولوحوا بصور أول امرأة تصبح نائبة للرئيس في سن السادسة والخمسين، وصنع القرويون مجسما ملونا كتبوا عليه «مبروك لكامالا هاريس». وقالت ارول موشي سوداكار، وهي ربة منزل، «إنها مصدر فخر لجميع النساء»،

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وأكد بالاشاندران غوبالان، وهو عم هاريس الهندي وأستاذ جامعي، أنه على يقين دائمًا من نجاحها. وصرح لقناة «ويون تي في» التلفزيونية من نيودلهي «أنا مرتاح، لأنني كنت أعلم أنها ستفوز، وقد أخبرتها ذلك بالأم». وقال إن عائلة هاريس التي تعيش في الهند ستسافر إلى الولايات المتحدة لحضور حفل تنصيبها في كيناير.

وأضاف «اجتمعت العائلة عندما أدت اليمين الدستورية كعضو في مجلس الشيوخ، وسنكون جميعًا معًا عندما تؤدي اليمين كنائبة لرئيس الولايات المتحدة. هذه لحظة عظيمة بالنسبة لنا». وهنّأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الأحد، جو بايدن لفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مشيراً إلى أن انتخاب نائبته كامالا هاريس ذات الأصل الهندي، هو مصدر «فخر كبير».

صورة كامالا هاريس خلال الاحتفالات بفوزها في بينغانادو جنوب تشيناي بالهند (أ.ب)