الرئيس الإيراني يعتبر فوز بايدن فرصة لواشنطن للتعويض عن «أخطاء» عهد ترامب

الرئيس الإيراني حسن روحاني. (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، أن فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية يشكل «فرصة» لواشنطن للتعويض عن «أخطاء» عهد دونالد ترامب الذي اعتمد سياسة «ضغوط قصوى» وعقوبات اقتصادية حيال الجمهورية الإسلامية.

وقال روحاني في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية إن «سياسة الإدارة الأميركية المؤذية والخاطئة في الأعوام الثلاثة الماضية لم تكن مدانة من قبل الناس في كل أنحاء العالم فحسب، بل أيضا لقيت معارضة من سكان الولايات المتحدة في الانتخابات الأخيرة».

واعتبر روحاني أنه «الآن ثمة فرصة للإدارة الأميركية المقبلة للتعويض عن أخطائها السابقة والعودة إلى مسار احترام الالتزامات الدولية».